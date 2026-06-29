El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 29 de junio: anuncian una jornada fría, nublada y sin lluvias

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará con baja temperatura durante la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde. El martes continuará el tiempo estable, con una máxima de 20°C.

Hoy 01:49

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes con condiciones estables en Santiago del Estero, con cielo algo nublado durante las primeras horas, sin probabilidades de precipitaciones y una temperatura máxima que alcanzará los 18°C.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada tendrá una mínima de 8°C y una máxima de 18°C. Durante la madrugada se esperan alrededor de 13°C, mientras que por la mañana el termómetro marcará su valor más bajo. Hacia la tarde llegará el momento más templado del día y por la noche la temperatura descenderá nuevamente hasta los 13°C.

En cuanto al viento, soplará con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. Durante la madrugada llegará desde el sector este, por la mañana y la tarde rotará al noreste, mientras que hacia la noche predominará desde el norte, sin ráfagas previstas.

Para el martes, el SMN prevé una jornada también estable, con mínima de 5°C y máxima de 20°C. No se esperan precipitaciones, por lo que continuará el tiempo seco en la provincia.