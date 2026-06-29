Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 10º
X
Locales

El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 29 de junio: anuncian una jornada fría, nublada y sin lluvias

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará con baja temperatura durante la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde. El martes continuará el tiempo estable, con una máxima de 20°C.

Hoy 01:49
Foto de archivo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes con condiciones estables en Santiago del Estero, con cielo algo nublado durante las primeras horas, sin probabilidades de precipitaciones y una temperatura máxima que alcanzará los 18°C.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada tendrá una mínima de 8°C y una máxima de 18°C. Durante la madrugada se esperan alrededor de 13°C, mientras que por la mañana el termómetro marcará su valor más bajo. Hacia la tarde llegará el momento más templado del día y por la noche la temperatura descenderá nuevamente hasta los 13°C.

En cuanto al viento, soplará con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. Durante la madrugada llegará desde el sector este, por la mañana y la tarde rotará al noreste, mientras que hacia la noche predominará desde el norte, sin ráfagas previstas.

Para el martes, el SMN prevé una jornada también estable, con mínima de 5°C y máxima de 20°C. No se esperan precipitaciones, por lo que continuará el tiempo seco en la provincia.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago del Estero
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Robó en una vivienda de Bosco II, intentó huir y fue demorada por la Policía
  2. 2. El gobierno de Venezuela elevó a 1.450 la cifra de muertos por los devastadores terremotos
  3. 3. Brasil va por los octavos de final del Mundial ante un Japón que quiere hacer historia
  4. 4. Detuvieron en Miami a dos youtubers argentinos que intentaron colarse a un partido del Mundial
  5. 5. El PJ santiagueño evocará el 52º aniversario de la muerte de Perón
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT