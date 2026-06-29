Robo violento en Libertador General San Martín: hombre agredido y despojado

Un hombre fue víctima de un robo violento en Libertador General San Martín, donde le sustrajeron 80 mil pesos y documentación tras ser agredido por dos sujetos en motocicleta.

Hoy 02:46

En un preocupante incidente de robo y agresión ocurrido en Libertador General San Martín, un hombre denunció haber sido atacado por dos individuos en motocicleta.

El hecho se registró días atrás, alrededor de las 6.30, en la intersección de la avenida Yuchán y la calle Hermano Diego Diez, en el barrio 540 Viviendas.

La víctima, que se dirigía a su trabajo, fue embestida por los agresores, quienes lo acusaron falsamente de haber robado un celular.

Durante el ataque, los sujetos lo redujeron con golpes y patadas, aprovechando la situación para sustraerle 80 mil pesos y documentación personal.

Tras el violento episodio, un automovilista que pasaba por el lugar se detuvo para auxiliar a la víctima, quien inmediatamente se dirigió a la Seccional 11° para formalizar la denuncia.

En su declaración, el hombre aseguró no conocer a los agresores y mencionó que estos continuaron acusándolo a gritos, buscando que los vecinos no intervinieran durante la agresión.

Las autoridades correspondientes, a través de la Seccional 11°, se encuentran llevando a cabo las investigaciones pertinentes bajo la supervisión del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.