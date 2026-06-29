La policía del Chaco encuentra a Miguel Trevisan en Barranqueras

La Policía del Chaco localizó a Miguel Trevisan, de 27 años, tras un operativo exhaustivo en Barranqueras.

Hoy 03:33

La Policía del Chaco logró localizar este sábado a Miguel Trevisan, de 27 años, en el marco de un operativo de búsqueda desplegado en distintos sectores de Barranqueras. Este exitoso resultado es el fruto de un esfuerzo coordinado en el que se realizaron tareas investigativas, relevamiento de cámaras y rastrillajes para dar con el joven.

Los efectivos policiales llevaron a cabo un análisis de información y relevamiento de cámaras de seguridad, lo que permitió reconstruir los últimos movimientos de Miguel Trevisan. Estas acciones fueron fundamentales para orientar las tareas de búsqueda en la jurisdicción, maximizando las probabilidades de éxito.

Con los datos obtenidos y la colaboración de vecinos, los efectivos establecieron la zona en la que podría hallarse el joven, logrando finalmente su localización en las inmediaciones de la costa del río.

Tras ser encontrado, Miguel recibió asistencia médica inmediata y fue trasladado a un centro de salud para su atención. Este procedimiento fue seguido de una decisión de la Fiscalía interviniente para desactivar el protocolo de búsqueda, dado el éxito de la operación.

Desde la fuerza policial, se destacó el compromiso, la rápida respuesta y el trabajo profesional de los efectivos involucrados en el operativo. Su despliegue efectivo permitió brindar una pronta respuesta a la familia y a la comunidad, resaltando la importancia del trabajo en equipo en situaciones críticas.