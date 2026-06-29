Intenso operativo de búsqueda en el río Colastiné tras naufragio

Un naufragio en el río Colastiné, cerca del Club Caza y Pesca, generó un operativo de búsqueda para localizar a un desaparecido entre cuatro tripulantes.

Hoy 04:13

Este domingo al mediodía, un naufragio en el río Colastiné transformó un día de esparcimiento en un dramático incidente náutico. La embarcación, que transportaba a cuatro personas, se hundió a 600 metros del Club Caza y Pesca debido a una súbita entrada de agua.

De los cuatro tripulantes, tres lograron nadar hasta la orilla, donde recibieron atención médica del SIES 107. Los sobrevivientes fueron identificados como M. C. E. y P. A., ambas de 50 años, y J. M. N., de 62 años. La preocupación se centra ahora en G. G. A., de 62 años, quien continúa desaparecido.

El alerta del naufragio fue recibido a través de múltiples llamadas a la central de emergencias 911, lo que llevó al despliegue de un severo operativo de búsqueda en la zona afectada.

Las fuerzas de seguridad, incluyendo personal de la 6° Inspectoría Zonal y la Comisaría 28° de Colastiné, cercaron el área para facilitar el trabajo de las unidades sanitarias del SIES 107, que atendieron a los náufragos por shock y síntomas de hipotermia.

Simultáneamente, lanchas y semirrígidos de la Prefectura Naval Argentina, junto con Buzos Tácticos de la Policía de Santa Fe, iniciaron un operativo de búsqueda subacuática y de superficie en la zona del hundimiento, donde las corrientes son fuertes y hay canalizaciones profundas.

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital ha informado sobre las acciones urgentes al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ha solicitado un informe médico sobre la salud de los rescatados y reportes continuos sobre el avance de las labores de búsqueda.