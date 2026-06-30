Italia lanza curso gratuito para aprender italiano a nivel mundial

Rai Scuola ha habilitado un curso gratuito de italiano dirigido a estudiantes y migrantes de todo el mundo, facilitando el aprendizaje del idioma y la cultura italiana.

Hoy 07:01

Rai Scuola ha lanzado un innovador curso gratuito de italiano a través de su plataforma educativa, permitiendo a personas de diferentes países aprender el idioma de manera accesible y eficiente.

Este proyecto, denominado Italiano per stranieri, es parte de una iniciativa respaldada por Rai Cultura y varias entidades gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, con el objetivo de promover el aprendizaje del idioma italiano.

El curso se divide en cuatro niveles oficiales: A1, A2, B1 y B2, cada uno de los cuales incluye material audiovisual, ejercicios interactivos y explicaciones gramaticales, adaptándose a diferentes estilos de aprendizaje.

Siguiendo las directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), el diseño del curso asegura que los estudiantes tengan una experiencia de aprendizaje estructurada y reconocida a nivel internacional.

Una de las características más destacadas del curso es que no requiere registro ni pago, permitiendo a los usuarios acceder al contenido desde el sitio oficial de Rai Scuola de manera inmediata y sin restricciones horarias.

A pesar de que algunos materiales pueden tener restricciones geográficas, la mayoría es accesible desde cualquier lugar del mundo, lo que amplía las oportunidades de aprendizaje.

Este curso, aunque no otorga un certificado oficial, es desarrollado por expertos en la materia, lo que garantiza una calidad pedagógica que permite a los estudiantes prepararse para exámenes internacionales reconocidos como CILS y CELI, fortaleciendo así su formación lingüística.