Denuncian a un jugador de fútbol por el abuso de una joven en un departamento céntrico

La víctima es una trabajadora independiente de 22 años. El ataque sexual se produjo en la residencia del deportista.

Hoy 07:07

La Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual se encuentra investigando una denuncia por abuso sexual que involucra a un futbolista —de 19 años oriundo de Chaco, que se desempeña como jugador de la reserva de un reconocido club santiagueño— quien fue señalado por una joven (22) tras un violento episodio ocurrido en el un departamento céntrico.

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El aberrante hecho salió a la luz durante la madrugada del lunes, alrededor de las 2.30 horas, cuando la víctima —una trabajadora independiente con domicilio en el barrio Belgrano— se presentó visiblemente afectada en las instalaciones de la Comisaría Nº 1 de la Mujer y la Familia para radicar la correspondiente denuncia penal.

Según explicaron fuentes judiciales y policiales, el ataque habría tenido lugar en el inmueble donde reside el deportista, en la intersección de las calles Independencia y Catamarca, en pleno barrio Centro de la capital santiagueña.

Siempre en función del relato que la damnificada ofreció ante las autoridades policiales, ambos se habían conocido previamente a través de la red social Instagram. Tras mantener una serie de conversaciones por la plataforma virtual durante varios días, acordaron coordinar un encuentro presencial y pactaron verse en el departamento del futbolista.

Una vez en el lugar, la situación comenzó de manera privada y, allí ambos mantuvieron relaciones sexuales inicialmente consentidas. Sin embargo, todo cambió drásticamente cuando la joven manifestó su voluntad de no continuar con el acto y le pidió explícitamente al acusado que se detuviera.

Lejos de respetar la negativa de la mujer, el futbolista hizo caso omiso a sus pedidos, la tomó por la fuerza y la accedió carnalmente. Tras lograr zafarse de la situación, la víctima pudo retirarse del departamento, quedando en un severo estado de crisis emocional.

La causa penal quedó en manos de la fiscal Natalia Malachevsky quien activó de forma urgente los protocolos sanitarios y de contención previstos para asistir a las víctimas de este tipo de delitos graves. Según revelaron los investigadores no se descartan medidas en los próximos días.

Secuestraron prendas de vestir y analizan cámaras de seguridad

Tras tomar conocimiento de la gravedad del relato de la joven, la fiscal interviniente ordenó una serie de medidas de cumplimiento inmediato destinadas a preservar la prueba y resguardar la salud psicofísica de la denunciante.

Entre las primeras directivas, se dispuso el secuestro de las prendas íntimas de la joven para ser sometidas a peritajes bioquímicos y forenses de rigor.

En el plano asistencial, la fiscalía ordenó la notificación de la víctima para que comparezca en sede del Ministerio Público Fiscal durante las primeras horas de hoy para que reciba de forma urgente asistencia y contención por parte del cuerpo de psicólogos del equipo interdisciplinario de la institución.

En paralelo, y con el propósito de reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho, la Dra. Malachevsky solicitó que realice un exhaustivo relevamiento de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, ubicadas en las inmediaciones.