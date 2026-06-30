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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 10º
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El tiempo en Santiago del Estero para este martes 30 de junio: el frío se mantiene en la provincia con una mínima de 7°C

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará fría, con cielo nublado durante las primeras horas y sin probabilidades de lluvias. Hacia la tarde, la máxima llegará a 18°C; el miércoles continuará estable, con una máxima de 15°C.

Hoy 01:40

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes una jornada marcada por el ambiente frío durante la mañana en Santiago del Estero, aunque con condiciones estables y sin lluvias previstas para la provincia.

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De acuerdo con el organismo nacional, la temperatura mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C durante la tarde, momento en el que se espera un leve ascenso térmico.

Durante la madrugada, el cielo estará nublado, con una temperatura cercana a los 10°C y vientos leves del sector noreste. Para la mañana, se prevé cielo mayormente nublado, con 7°C y viento del norte de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, las condiciones mejorarán parcialmente, con cielo algo nublado, una temperatura de 18°C y vientos del sector norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá a 14°C.

El pronóstico no indica probabilidades de precipitaciones durante la jornada, ya que el porcentaje de lluvias se mantiene en 0% para todas las franjas horarias.

Para el miércoles, el SMN prevé una mínima de 8°C y una máxima de 15°C, por lo que continuará el ambiente fresco en la provincia, con condiciones estables.

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