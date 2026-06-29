Miguel Estefan apuesta a acercar la Defensoría a los barrios de La Banda y garantiza derechos para los vecinos

El candidato a Defensor del Pueblo por el Frente “Compromiso y Unidad” destaca la importancia de la elección directa en La Banda y propone acercar la Defensoría a los barrios para proteger los derechos de los vecinos en servicios y recursos municipales.

Hoy 23:57

Con las elecciones municipales cada vez más cerca, el Contador Miguel Estefan, candidato a Defensor del Pueblo de La Banda por el Frente "Compromiso y Unidad", detalló en Radio Panorama su propuesta para fortalecer la presencia de la Defensoría en la ciudad y garantizar que los derechos de los vecinos sean respetados.

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Estefan recordó que La Banda es una de las pocas ciudades del país que, por su carta orgánica, incorpora la elección directa del Defensor del Pueblo en la boleta electoral. "Para mí es un honor estar en esta lista y ser candidato. Es una responsabilidad muy grande porque los vecinos van a elegir a la persona que defenderá sus derechos durante los próximos cuatro años", destacó.

El candidato explicó que la Defensoría del Pueblo necesita estar más cerca de la comunidad. "Es fundamental salir a los barrios, hablar con los vecinos y explicarles todos los derechos que la Defensoría puede gestionar a su favor. Muchos aún desconocen dónde se encuentra la oficina y qué funciones cumple", afirmó.

Entre sus prioridades, Estefan destacó la gestión de servicios públicos y recursos municipales, señalando que la Defensoría debe intervenir cuando empresas de agua, energía o transporte no cumplen con sus obligaciones. "Hay barrios que hoy enfrentan problemas de agua y cloacas. La Defensoría tiene la obligación de actuar para proteger a los vecinos", agregó.

Asimismo, el candidato sostuvo que el diálogo con los gobiernos municipal y provincial, así como con organismos pertinentes, será clave para asegurar que los ingresos y recursos se gestionen correctamente y beneficien a la comunidad. "Es momento de trabajar juntos, escuchando a todos los sectores y respetando los derechos de cada vecino", concluyó.

La lista del Frente Compromiso y Unidad incluye al ingeniero Roger Neriani como candidato a intendente y a Victoria Torres como viceintendenta, consolidando un espacio que busca representar integralmente a los habitantes de La Banda en las próximas elecciones.