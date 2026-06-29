Un informe pone en duda que Jesica Cirio sea la dueña de los millones de dólares del video

La documentación de la PROCELAC relevó ingresos, facturación y operaciones cambiarias de la modelo entre 2014 y 2023. Las cifras registradas aparecen por debajo del monto que investiga la Justicia.

Hoy 23:02

Un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) sumó nuevos elementos a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

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La documentación incorporada al expediente analiza ingresos, facturación y operaciones cambiarias de la modelo y conductora durante los últimos años. De acuerdo con ese relevamiento, los montos registrados no aparecerían en un nivel compatible con los supuestos US$ 10 millones que habrían estado guardados en el vestidor de la vivienda que compartía con el exintendente de Lomas de Zamora en San Vicente.

El dato cobra relevancia porque una de las preguntas centrales de la causa sigue siendo a quién pertenecía el dinero que aparece en los videos incorporados al expediente. La Justicia busca determinar si esos fondos eran de Cirio, de Insaurralde o si formaban parte de una maniobra de ocultamiento patrimonial.

Según el informe de la PROCELAC, Cirio registró ingresos provenientes del exterior por un total de US$ 693.000 entre 2016 y 2023. La mayor parte de esas operaciones habrían sido facturadas a Fitness Zumba LLC, firma de la cual la conductora era representante en la Argentina.

El análisis también incluyó la facturación de ventas y compras correspondiente al período 2014-2023, con un total de $214.271.853. Además, el reporte consignó facturas al exterior por US$ 65.000 durante 2020 y por US$ 4.000 en 2021.

Otro punto bajo análisis son las operaciones cambiarias. El informe indicó que la modelo realizó ventas de billetes y divisas por US$ 875.000, mientras que entre 2019 y 2023 registró compras de dólares por US$ 1.066.000.

Si bien se trata de sumas importantes, los datos relevados aparecen por debajo del volumen de dinero que se investiga a partir de los videos. En diálogo con TN, la defensa de Cirio sostuvo que los ingresos vinculados a Fitness Zumba LLC fueron facturados y depositados en una cuenta de comercio exterior del Banco Galicia.

Mientras tanto, la causa continúa con nuevas medidas. La Justicia dispuso la prohibición de salida del país para Insaurralde y Cirio, medida que también alcanza a otros investigados, entre ellos Luciano Insaurralde, Rodrigo Agustín Martín Insaurralde, Gastón Barrachina, Víctor Mario Donadío y Sofía Clerici.

En paralelo, la fiscalía pidió una inspección ocular en la vivienda donde habrían sido registrados los videos y solicitó peritar los teléfonos celulares de Insaurralde y Cirio, con el objetivo de determinar la fecha, procedencia y posible edición de las grabaciones.

La investigación se originó tras el viaje que Insaurralde realizó en 2023 a Marbella junto a Sofía Clerici, pero volvió a tomar impulso en las últimas semanas con la difusión de los videos en los que se observa a Cirio contando dólares en el vestidor de la propiedad de San Vicente.