Valeria Mazza y María Becerra destacan en la moda con faldas negras

Valeria Mazza y María Becerra han impuesto una tendencia contemporánea al lucir faldas negras con estilos distintivos en eventos recientes.

Hoy 23:13

En un contexto donde la moda contemporánea abraza el maximalismo, las faldas negras se han convertido en una elección popular entre las celebridades argentinas. Valeria Mazza y María Becerra, dos referentes de distintas generaciones, han demostrado su influencia en tendencias al elegir este tipo de prendas con un toque personal.

Valeria Mazza, tras su aparición en Vogue Latinoamérica, mostró su apoyo a la selección argentina con un atuendo que combina glamour y estilo deportivo. La modelo optó por una camiseta de Argentina, complementada con una falda midi negra elaborada en red y adornada con paillettes, que presentaba un terminado en flecos, evocando un estilo Charlestón.

Además, Mazza completó su look con un cinto de cuero ancho con tachas y un blazer negro, realzando su figura con stilettos de su propia marca. Un detalle significativo fue la pelota de fútbol que posó a sus pies, simbolizando su apoyo a la selección argentina.

El estilo de Mazza se vio coronado por un peinado de rodete descontracturado y un maquillaje minimalista, complementado con anteojos de sol negros hexagonales, también de su línea de accesorios, que acentuaron su elegancia.

Por otro lado, María Becerra, en el lanzamiento de su nueva campaña para El Corte Inglés, deslumbró en Madrid con un look que incorporaba la misma tendencia de faldas negras. La artista eligió un vestido ajustado al cuerpo, sin mangas, que presentaba un escote pronunciado y una falda decorada con flecos anchos y tachas plateadas, aportando un toque rockero a su atuendo.

El look de Becerra se completó con sandalias negras de tacón, que elevaban su presencia en la alfombra negra del evento. Su beauty look glamoroso, con ondas sueltas y un maquillaje en tonos oscuros, resaltó la armonía de su estilo.

Ambas, Valeria Mazza y María Becerra, han sabido reinventar la falda negra al incorporarla en sus estilos, reflejando así el dinamismo de la moda argentina contemporánea y su capacidad de adaptarse a diversas influencias.