Renuncia de Manuel Adorni: Gustavo Marangoni analizó el impacto político y las estrategias de la oposición

El politólogo Gustavo Marangoni sostuvo que la salida del jefe de Gabinete abre un nuevo capítulo en la política argentina, con movimientos estratégicos del oficialismo y desafíos para la oposición en provincias clave.

29/06/2026

La renuncia de Manuel Adorni al gobierno nacional generó un escenario político complejo, según señaló el politólogo y licenciado Gustavo Marangoni en una entrevista con Radio Panorama. El especialista aseguró que, aunque se cierra un capítulo, comienzan nuevas etapas tanto para Adorni como para el gobierno y la oposición.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Para Adorni empieza un fatigoso camino en la justicia que seguramente no le traerá buenas noticias. Para el gobierno, la etapa actual confirma que, cuando las papas queman, recurren a profesionales de la política como Diego Santilli, alguien con experiencia en la rosca política puertas adentro y puertas afuera", explicó Marangoni, refiriéndose a la estrategia oficialista para consolidar su gestión y contrarrestar al peronismo.

El analista destacó que la oposición enfrenta desafíos importantes en provincias clave, como Buenos Aires, donde la definición de candidatos y la coordinación electoral podrían condicionar la estrategia nacional. "Si Kicillof fuese candidato presidencial del peronismo, dividir la elección provincial no le conviene. En cambio, con Diego Santilli como candidato a gobernador, se facilitaría la tracción entre la candidatura provincial y la nacional", sostuvo.

Sobre las PASO, Marangoni señaló que su presencia o ausencia tiene implicancias estratégicas: "Al oficialismo le conviene que no haya PASO, porque la herramienta favorece a la oposición. Muchos gobiernos intentan modificar las reglas electorales buscando su conveniencia, pero la realidad a veces desmiente estas decisiones".

Finalmente, el especialista remarcó que la agenda económica y la lucha contra la inflación siguen siendo pilares para el gobierno: "No se trata solo de relanzamientos mediáticos; la gestión necesita organización y claridad en objetivos económicos para mantener la estabilidad y competitividad del país".