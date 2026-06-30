La NASA estimó que casi 59.000 edificios fueron dañados por los terremotos en Venezuela

El relevamiento fue elaborado a partir de imágenes del radar Sentinel-1, del programa europeo Copernicus. La agencia aclaró que se trata de una evaluación preliminar y que los datos aún deben ser verificados en terreno.

Hoy 01:09

Un análisis preliminar elaborado con información satelital de la NASA estimó que cerca de 59.000 edificios habrían resultado dañados o destruidos tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado miércoles.

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El cálculo ubica en 58.870 la cantidad de estructuras posiblemente afectadas y surge de un procesamiento rápido de imágenes del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo Copernicus. La información fue generada a partir de la comparación entre registros previos y posteriores a los sismos.

Desde los equipos técnicos remarcaron que se trata de un producto inicial, elaborado pocos días después del desastre, por lo que los resultados todavía deben ser verificados mediante relevamientos en terreno y evaluaciones oficiales de ingeniería.

El método utilizado consiste en superponer imágenes tomadas antes y después del evento para detectar cambios en la superficie urbana que puedan ser compatibles con daños estructurales. Este tipo de análisis permite elaborar mapas de afectación en poco tiempo y orientar las tareas de emergencia en las zonas más comprometidas.

Las observaciones incluyeron dos momentos clave: un primer registro del 24 de junio por la noche, en la franja occidental cercana al área epicentral, y otro conjunto de datos captado el 25 de junio, que abarcó sectores densamente poblados del área metropolitana de Caracas.

En paralelo, la NASA activó su sistema de respuesta ante desastres, que publica mapas actualizados a medida que se incorporan nuevos datos satelitales. La Agencia Espacial Europea también trabaja con información del Sentinel-1 para elaborar mapas de deformación del suelo mediante técnicas de interferometría.

Uno de los productos generados muestra una franja de impacto que se extiende desde el área metropolitana de Caracas hasta sectores cercanos a Puerto Cabello, a más de 200 kilómetros de distancia. Las imágenes permiten dimensionar la magnitud de los daños y priorizar áreas para la asistencia humanitaria.

El panorama humanitario continúa siendo crítico. Organismos internacionales proyectan un escenario de mayor complejidad ante el aumento de víctimas, el colapso de estructuras y la gran cantidad de personas desplazadas por la emergencia.

Según los últimos reportes, las estimaciones oficiales ubican el número de fallecidos en 1.719, con más de 5.000 heridos. Naciones Unidas también informó la adquisición de 10.000 bolsas mortuorias como medida preventiva ante un posible incremento del balance de víctimas.

Las tareas de búsqueda y rescate continúan activas, incluso más allá de las primeras 72 horas, debido a indicios de personas atrapadas bajo los escombros. En tanto, se habilitan centros de atención para familias desplazadas, con asistencia sanitaria, alimentos, agua potable y apoyo psicosocial.

Las próximas etapas estarán centradas en la remoción de escombros, la evaluación de hospitales, escuelas e infraestructura crítica, y la planificación de eventuales reubicaciones. Los equipos técnicos advierten que la reconstrucción requerirá estudios de suelo y una coordinación sostenida con las autoridades locales para definir zonas seguras.