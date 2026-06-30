Restos óseos hallados en Salvador Mazza reavivan caso de Rosmery Aramayo

El hallazgo de restos óseos y prendas en Salvador Mazza reaviva la investigación sobre la desaparición de Rosmery Aramayo, que ocurrió en enero de 2025.

Hoy 01:21

En un reciente hallazgo de restos óseos en una zona rural de Salta, se ha reavivado el caso de desaparición de Rosmery Aramayo, quien fue vista por última vez en enero de 2025. Este descubrimiento, realizado en el área de El Palmar, cerca del paraje Curva de Juan, ha suscitado un renovado interés en la investigación que rodea su desaparición.

Los restos óseos y prendas de vestir fueron encontrados a aproximadamente 60 kilómetros al este de la intersección entre la RN34 y la RP54. Este hallazgo fue reportado por un ciudadano local que, tras el avistamiento, se comunicó inmediatamente con el 911, generando una respuesta rápida por parte de las autoridades.

El comisario Diego Aguirre, jefe de la Brigada de Investigaciones N°4 de Tartagal, informó que se ha trasladado la información a la Fiscalía GAP (Graves Atentados contra las Personas), que ha dispuesto una serie de medidas para avanzar en la investigación.

En el lugar del hallazgo se encontraron, además de los restos óseos, una cuerda o un cinto, elementos que podrían ser relevantes para la investigación. Sin embargo, las autoridades han aclarado que aún no hay confirmación sobre la identidad de los restos encontrados.

Los restos óseos han sido enviados a un laboratorio de alta complejidad donde se procederá a realizar estudios de ADN y peritajes forenses para determinar su identidad. Este proceso es crucial para avanzar en la investigación y establecer un vínculo definitivo con Rosmery Aramayo.

El fiscal Gonzalo Ariel Vega ha declarado que, por el momento, no es posible determinar a quién pertenecen los restos óseos encontrados. Los equipos científicos están trabajando para establecer si es viable recuperar material genético que pueda ofrecer más información sobre el caso.