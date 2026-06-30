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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 10º
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Detenido por robo de celular a un hombre dormido en Jujuy

La detención de un hombre por robar un celular a un hombre que dormía en la vía pública en Jujuy fue registrada por las cámaras del 911.

Hoy 02:27

Un hombre fue detenido en el centro de San Salvador de Jujuy tras sustraer un teléfono celular a un individuo que dormía en la vía pública.

Según fuentes consultadas, el incidente ocurrió recientemente durante la noche en la calle Balcarce, un área del microcentro de la capital jujeña.

El presunto ladrón observó a un hombre dormitando en la calle y decidió robarle el celular antes de huir del lugar.

Este ilícito fue registrado por las cámaras del Sistema de Monitoreo del 911, las cuales alertaron de forma inmediata a las autoridades pertinentes.

Los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito respondieron rápidamente, realizando un recorrido por la zona hasta dar con el sospechoso.

El individuo fue localizado en la intersección de las calles Sarmiento y Belgrano, donde fue interceptado y trasladado a la Seccional 1°.

El teléfono móvil robado fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario, garantizando así la restitución de la propiedad afectada.

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