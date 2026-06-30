Intensa búsqueda de joven desaparecida en el puente de Corrientes

La desaparición de una joven de 19 años en el puente Corrientes-Chaco ha generado una intensa movilización de las autoridades locales y nacionales.

Hoy 03:16

En relación con la reciente desaparición de una joven de 19 años oriunda de Monte Caseros, la Policía de Corrientes ha iniciado un operativo de búsqueda intensivo. Este hecho se conoció a través del Sistema Integral de Seguridad 911, donde se reportó que, en la noche del pasado jueves 25 de junio, una mujer se habría arrojado al río Paraná desde el Puente General Manuel Belgrano.

Ante la gravedad de la situación, se comenzaron las actuaciones por desaparición de persona, con la intervención de las autoridades judiciales competentes. El inicio de estas investigaciones es crucial para esclarecer los hechos y buscar a la joven desaparecida.

En el marco de la investigación, se está llevando a cabo un análisis minucioso de las secuencias fílmicas registradas por las cámaras de seguridad del puente. Estas grabaciones han sido puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, lo que permitirá establecer detalles importantes sobre el caso.

Los padres de la joven han logrado reconocerla a través de las grabaciones, así como identificar prendas de vestir que serían compatibles con las que llevaba al momento de su desaparición. Este reconocimiento será clave para las investigaciones en curso.

En respuesta a esta situación, la Policía de Corrientes ha intensificado su operativo de búsqueda en las aguas del río Paraná, trabajando en coordinación con la Prefectura Naval Argentina. Este esfuerzo conjunto busca localizar a la joven lo más pronto posible.

Las tareas investigativas y de rigor continúan bajo la supervisión de la Comisaría Segunda Urbana, asegurando que se sigan todos los protocolos establecidos por la ley. La colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad es fundamental para el éxito de esta operación.