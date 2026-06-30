Identifican el cuerpo de una mujer en Villa del Parque y hay un detenido

La investigación sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en Villa del Parque avanza con diversas líneas de trabajo de la PDI Región I, donde se confirmará la identidad de la víctima y se determinará si se trata de un femicidio.

Hoy 04:11

En las últimas horas del domingo, se confirmó el hallazgo del cadáver de una mujer en barrio Villa del Parque, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial de la ciudad bajo orden de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de Santa Fe junto a peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajaron en el lugar para preservar evidencias y avanzar en la investigación correspondiente.

El objetivo de la autopsia será establecer la causa de muerte e identificar oficialmente a la víctima. Según las primeras hipótesis, los investigadores no descartan que se trate de un femicidio. Además, se investiga si el cuerpo corresponde a una mujer de 32 años que había sido reportada como desaparecida el sábado.

En el marco de la investigación, una persona permanece privada de la libertad y es sospechada de tener vínculos con este hecho y otros delitos en investigación.

Bajo estrictas medidas de confidencialidad, la Policía de Santa Fe y la PDI Región I han trabajado desde el sábado, tras recibir la denuncia por el pedido de paradero, para localizar a la mujer desaparecida.

Los familiares proporcionaron información relevante, como su identidad, número de Documento Nacional de Identidad (DNI), características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de ser vista por última vez, datos que fueron integrados a la investigación.

Durante la mañana del lunes, los médicos forenses realizarán la necropsia del cuerpo hallado y la toma de huellas dactilares, procedimientos que confirmarán oficialmente la identidad de la víctima.

El informe forense será crucial para establecer la causa de muerte y determinar si existen elementos que encuadren el caso como un femicidio. Este dictamen será fundamental para la Fiscalía del MPA, que decidirá los próximos pasos en la investigación.

La situación procesal de la persona aprehendida dependerá de los resultados de la autopsia y de las demás pericias ordenadas por los investigadores.