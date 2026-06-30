Recuperan camioneta con pedido de captura en Simoca, Tucumán

La Policía de Tucumán recuperó una camioneta en Simoca con pedido de captura por robo agravado y halló un revólver calibre 22 con municiones en su interior.

Hoy 01:20

La Policía de la provincia de Tucumán llevó a cabo la recuperación de una camioneta en la localidad de Simoca, la cual contaba con un pedido de captura emitido por la Justicia de Jujuy. El vehículo está vinculado a una causa por robo agravado en poblado y en banda.

Durante la mañana de hace algunos días, los efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas realizaban un control rutinario en la avenida Arturo Illia de Simoca, donde detuvieron la marcha de un Fiat Adventure de color gris para realizar una revisión.

Al solicitar la identificación del conductor, los agentes comprobaron en la base de datos policial que el vehículo tenía un pedido de secuestro por parte de la Justicia jujeña, relacionado con una causa por robo agravado.

La inspección del interior del vehículo reveló la presencia de un revólver calibre 22 mm junto a siete cartuchos, lo que generó la inmediata intervención de las autoridades.

Tras confirmar las irregularidades, los efectivos se comunicaron con la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, que ordenó el secuestro del rodado y del arma encontrada en el vehículo.

El conductor fue notificado de las circunstancias del caso, aunque no fue detenido, lo que ha suscitado diversos comentarios sobre la acción policial.