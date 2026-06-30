Santilli asume este martes como nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Adorni

El flamante jefe de Gabinete jurará hoy ante el presidente Javier Milei, marcando el inicio de su gestión y el fin del ciclo de Manuel Adorni en medio de las causas judiciales que atravesaban su gestión.

Hoy 08:24

Este martes, Diego Santilli asumirá oficialmente como jefe de Gabinete, marcando el inicio de su gestión y el cierre del ciclo de Manuel Adorni, quien renunció en medio de investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

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La ceremonia de juramento se realizará a partir de las 17.30 en la Casa Rosada, donde el presidente Javier Milei tomará el cargo al flamante ministro coordinador. Santilli contará con el respaldo de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y del asesor presidencial Santiago Caputo, quienes acompañarán la transición de funciones.

El exministro del Interior buscará instalar desde el primer día su impronta en la jefatura, acelerando la coordinación entre ministerios y poniendo fin a las prácticas cuestionadas de la administración anterior. Entre sus primeros desafíos estará la reorganización de los equipos que dependían de Adorni, como la Unidad Gabinete de Asesores, y la supervisión de los secretarios con pasado en la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta.

En su primer mensaje en X, Santilli destacó la importancia del trabajo en equipo y del proyecto colectivo del Gobierno: “Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente @JMilei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”, expresó.

El nuevo jefe de Gabinete también tendrá como prioridad retomar la agenda parlamentaria y política que había quedado estancada, incluyendo la coordinación con los gobernadores y las negociaciones legislativas para aprobar proyectos clave.

Desde el oficialismo, aseguran que Santilli pondrá énfasis en la eficiencia y en el control de las designaciones dentro del gabinete, en contraste con el ciclo anterior, marcado por cientos de nombramientos cuestionados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la falta de supervisión de la Secretaría General de Gobierno.

Con la llegada de Santilli, la Casa Rosada busca reordenar la gestión ministerial y proyectar un nuevo rumbo de coordinación, dejando atrás la etapa de Adorni y apuntando a consolidar la implementación de políticas y proyectos del Gobierno durante los próximos meses.