Dura autocrítica de Nagelsmann tras la eliminación: "Si te deja afuera Paraguay, no sos de primer nivel

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El seleccionado germano no pudo vencer en penales a la Paraguay de Alfaro y Nagelsmann fue contundente: "Esto es muy decepcionante para Alemania".
Julian Nagelsmann, actual director técnico del seleccionado alemán, hizo declaraciones luego del batacazo de Paraguay en penales. Pese a sostener una autocrítica sobre su dirección técnica, también lanzó frases polémicas hacia su rival: “Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel”.
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Nagelsmann profundizó su análisis tras la eliminación y reconoció que a su equipo le faltó contundencia para quedarse con la clasificación. "Es una pena que no hayamos hecho lo necesario para ganar. Es un resultado muy doloroso para Alemania", sostuvo.
Además, evitó señalar responsables dentro del plantel y remarcó: "No culpo a mis jugadores, pero lo que mostramos no alcanzó. Estoy decepcionado porque, al final, no jugamos al nivel suficiente para superar al rival".
"Nos hicieron un gol y no defendimos bien. Tuvimos ventajas por las bandas, pero no alcanzó. Creo que los jugadores dejaron todo e incluso podríamos haber hecho algún gol más", explicó el entrenador. Además, consideró que a su equipo le faltó ser más rápido en ataque y mostrarse más firme en defensa para evitar la eliminación.
Julian también cuestionó una de las decisiones arbitrales del partido. El entrenador alemán protestó por el gol anulado a Jonathan Tah en el tiempo suplementario, invalidado por una supuesta infracción previa de Waldemar Anton sobre Orlando Gill. Para el DT, la acción no ameritaba sanción y fue contundente al criticar el fallo: "No fue falta. Anular ese gol fue una broma".