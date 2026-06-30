Dura autocrítica de Nagelsmann tras la eliminación: "Si te deja afuera Paraguay, no sos de primer nivel

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 11º
Mundial 2026
FINALIZADO
Países Bajos 1
Marruecos 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Alemania 1
Paraguay 1
FINALIZADO
14:00
Costa de Marfil -
Noruega -
30 / 06 / 2026
18:00
Francia -
Suecia -
30 / 06 / 2026
22:00
México -
Ecuador -
30 / 06 / 2026
13:00
Inglaterra -
RD Congo -
1 / 07 / 2026
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

Dura autocrítica de Nagelsmann tras la eliminación: "Si te deja afuera Paraguay, no sos de primer nivel

El seleccionado germano no pudo vencer en penales a la Paraguay de Alfaro y Nagelsmann fue contundente: "Esto es muy decepcionante para Alemania".

Hoy 09:30

Julian Nagelsmann, actual director técnico del seleccionado alemán, hizo declaraciones luego del batacazo de Paraguay en penales. Pese a sostener una autocrítica sobre su dirección técnica, también lanzó frases polémicas hacia su rival: “Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel”.

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Nagelsmann profundizó su análisis tras la eliminación y reconoció que a su equipo le faltó contundencia para quedarse con la clasificación. "Es una pena que no hayamos hecho lo necesario para ganar. Es un resultado muy doloroso para Alemania", sostuvo.

Además, evitó señalar responsables dentro del plantel y remarcó: "No culpo a mis jugadores, pero lo que mostramos no alcanzó. Estoy decepcionado porque, al final, no jugamos al nivel suficiente para superar al rival".

"Nos hicieron un gol y no defendimos bien. Tuvimos ventajas por las bandas, pero no alcanzó. Creo que los jugadores dejaron todo e incluso podríamos haber hecho algún gol más", explicó el entrenador. Además, consideró que a su equipo le faltó ser más rápido en ataque y mostrarse más firme en defensa para evitar la eliminación.

Julian también cuestionó una de las decisiones arbitrales del partido. El entrenador alemán protestó por el gol anulado a Jonathan Tah en el tiempo suplementario, invalidado por una supuesta infracción previa de Waldemar Anton sobre Orlando Gill. Para el DT, la acción no ameritaba sanción y fue contundente al criticar el fallo: "No fue falta. Anular ese gol fue una broma".

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