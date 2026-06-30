Convocatoria de becas para estudiar en Corea del Sur en 2027

La Universidad Nacional de Seúl ha lanzado una convocatoria para estudiantes internacionales interesados en becas que cubren matrícula, manutención y otros beneficios para el año académico 2027.

Hoy 10:16

La Universidad Nacional de Seúl ha anunciado la apertura de una nueva convocatoria para estudiantes internacionales que deseen comenzar sus estudios en el semestre de primavera de 2027.

Este proceso de admisión, considerado uno de los más importantes, se llevará a cabo entre el 6 y el 9 de julio de 2026, lo que implica que los interesados deben tener listos todos los documentos necesarios antes del inicio de la convocatoria.

Una de las características más destacadas de esta oferta es la posibilidad de acceder a diversas becas que pueden cubrir totalmente la matrícula, ofrecer apoyo económico mensual para la manutención, cubrir los pasajes aéreos, proporcionar seguro médico y acceder a cursos de idioma coreano.

Las becas están disponibles para estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, y los beneficios pueden variar según el tipo de programa al que se postule el estudiante.

Entre las becas más reconocidas se encuentran la Global Korea Scholarship (GKS), la Graduate Scholarship for Excellent Foreign Students (GSFS) y la SNU President Fellowship, que es especialmente para estudiantes de posgrado con un alto rendimiento académico.

Para postular, los aspirantes deben cumplir con los requisitos de admisión establecidos por la universidad y presentar la documentación necesaria dentro del plazo determinado, que es bastante limitado.

Es fundamental preparar los documentos requeridos, que incluyen expediente académico, cartas de recomendación, pasaporte vigente y otros certificados específicos según el programa académico elegido.