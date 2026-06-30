Dictaron prisión preventiva para acusado de abusar y embarazar a una nena de 12 años en El Mojón

La jueza Carolina Salas dispuso la medida por un año contra el principal acusado de apellido Gambarte, mientras avanza la investigación.
La Justicia ordenó la prisión preventiva de un sujeto de apellido Gambarte, principal imputado por el abuso sexual que tiene como víctima a una niña de 12 años que cursa un embarazo de 29 semanas, de quien además es el padrastro.
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La medida fue dispuesta por la jueza María Carolina Salas por el plazo de un año en el marco de una investigación en curso que también involucra a otras personas del entorno familiar.
Según fuentes cercanas al caso, la menor se encuentra bajo asistencia médica y acompañamiento psicológico, en tanto que organismos competentes evalúan medidas de resguardo para garantizar su integridad. El hecho, sucedió en la localidad de El Mojón, en el departamento Pellegrini.