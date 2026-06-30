Materiales con 70% de descuento: Feria de Oportunidades de Mercomat

La gran Feria de Oportunidades de Mercomat se llevará a cabo los días 1, 2, 3 y 4 de julio, exclusivamente en la sucursal de Parque Industrial. Aprovecha la feria financiando tus compras en 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés y hasta 18 cuotas con Tarjeta Sol.

Hoy 12:00

Esta nueva edición de la "Feria de Oportunidades" es un evento clave para quienes buscan calidad al mejor precio.

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Variedad garantizada

Desde la firma destacaron que el objetivo es ofrecer soluciones reales tanto a familias como a profesionales del sector. Durante las jornadas, los clientes podrán acceder a un sector de Outlet y Saldos con beneficios que alcanzan el 70% de descuento real.

Entre los productos destacados se encuentra una gran variedad de cerámicos y porcelanatos, chapas, electrodomésticos, ladrillos, cementos, pegamentos, aberturas y pinturas.

Ademas de contar con la presencia de grandes marcas como Weber, Ferrum, Angelgres y Piazza. La experiencia en la feria no será solo comercial. Quienes visiten la sucursal de Parque Industrial podrán disfrutar de juegos, dinámicas interactivas y premios instantáneos mientras esperan ser atendidos, haciendo de la compra un momento ameno y entretenido.

Cronograma de atención

Para facilitar la visita de todos los interesados, Mercomat ha extendido sus horarios de atención, garantizando que tanto particulares como constructores puedan acercarse con comodidad:

Miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de julio: atención ininterrumpida de 08:00 a 18:00 hs.

Sábado 4 de Julio: jornada de cierre de 08:00 a 12:00 hs.

La invitación está hecha para todos aquellos que deseen renovar sus espacios o avanzar con sus obras. La Feria de Oportunidades de Mercomat se presenta, sin dudas, como la cita ineludible de la semana para el sector de la construcción.

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