Denunció que su expareja le robó el celular mientras esperaba el colectivo

La mujer, de 40 años, aseguró que el acusado la interceptó tras salir de trabajar, le pidió retomar la relación y, antes de huir en motocicleta, le arrebató el teléfono. La Fiscalía investiga el caso.

Hoy 11:49

Una mujer de 40 años denunció haber sido víctima del robo de su teléfono celular por parte de su expareja en un hecho ocurrido sobre avenida Belgrano Sur, entre las calles Sarmiento y San Martín, en pleno macrocentro de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con la denuncia, el episodio se produjo cuando la mujer había finalizado su jornada laboral y aguardaba la llegada del colectivo. En ese momento, el acusado, con quien había mantenido una relación de tres años que finalizó en diciembre de 2025, se presentó a bordo de una motocicleta.

Siempre según el relato de la damnificada, el hombre intentó convencerla de retomar la relación y, en medio de la conversación, le arrebató el teléfono celular para luego escapar del lugar.

Tras lo sucedido, la mujer se dirigió hasta el domicilio del sospechoso con la intención de recuperar el aparato, pero este negó haber participado del hecho y aseguró no tener el dispositivo.

La víctima radicó la denuncia cerca de las 21 del lunes y manifestó que durante el incidente no sufrió lesiones ni recibió amenazas, por lo que la causa fue iniciada bajo la figura de hurto.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de la Circunscripción Capital, a cargo de la fiscal Silvia Jaime Luna, quien dispuso las primeras medidas investigativas, entre ellas la incorporación de registros fotográficos y de las actuaciones policiales. El procedimiento fue realizado por personal policial encabezado por el oficial inspector Guillermo Escobar.