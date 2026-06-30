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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 16º
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Guido Mariani, la nueva incorporación de Olímpico para la temporada 26/27

El alero rosarino de 1,97 metros se suma al plantel profesional y aporta experiencia nacional e internacional al perímetro del Negro en la Liga Nacional.

Hoy 12:50
Guido Mariani Olímpico

El Club Ciclista Olímpico La Banda confirmó la llegada de Guido Mariani, nacido el 18 de agosto de 1994 en Rosario, para reforzar la temporada 26/27 de la Liga Nacional. Con 1,97 metros y amplio recorrido en el básquet argentino, Mariani se incorpora al Negro para aportar variantes ofensivas, lectura de juego y solidez en el rebote.

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En su última etapa profesional, el alero compitió en Italia con Fiorenzuola Bees y Basket Corato, mostrando buenos registros ofensivos y consolidando su perfil como perimetral versátil. En Argentina, vistió las camisetas de Lanús, Argentino de Junín, Peñarol de Mar del Plata, Hispano Americano y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Además, sumó experiencia internacional en Brasil (São José Basketball), México (Abejas de León) y Chile (Deportivo Valdivia).

La incorporación de Mariani se suma a la serie de fichajes recientes del club: el escolta estadounidense Austin Wrighten, el alero cordobés Agustín Vergara, el pívot Hall Elisias, el escolta Ezequiel Paz y los bases Lucas Pérez y Jeremías Frontera, en una clara reestructuración del plantel profesional de Olímpico de cara a la próxima temporada de la Liga Nacional.

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