Guido Mariani, la nueva incorporación de Olímpico para la temporada 26/27

El alero rosarino de 1,97 metros se suma al plantel profesional y aporta experiencia nacional e internacional al perímetro del Negro en la Liga Nacional.
El Club Ciclista Olímpico La Banda confirmó la llegada de Guido Mariani, nacido el 18 de agosto de 1994 en Rosario, para reforzar la temporada 26/27 de la Liga Nacional. Con 1,97 metros y amplio recorrido en el básquet argentino, Mariani se incorpora al Negro para aportar variantes ofensivas, lectura de juego y solidez en el rebote.
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En su última etapa profesional, el alero compitió en Italia con Fiorenzuola Bees y Basket Corato, mostrando buenos registros ofensivos y consolidando su perfil como perimetral versátil. En Argentina, vistió las camisetas de Lanús, Argentino de Junín, Peñarol de Mar del Plata, Hispano Americano y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Además, sumó experiencia internacional en Brasil (São José Basketball), México (Abejas de León) y Chile (Deportivo Valdivia).
La incorporación de Mariani se suma a la serie de fichajes recientes del club: el escolta estadounidense Austin Wrighten, el alero cordobés Agustín Vergara, el pívot Hall Elisias, el escolta Ezequiel Paz y los bases Lucas Pérez y Jeremías Frontera, en una clara reestructuración del plantel profesional de Olímpico de cara a la próxima temporada de la Liga Nacional.