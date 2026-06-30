La Banda tendrá una Fan Zone para alentar a la “Scaloneta”

La Municipalidad invita a la comunidad a participar de un espacio en Plaza Manuel Belgrano, donde se instalará una pantalla gigante para seguir el partido de la Selección Argentina frente a Cabo Verde por el Mundial 2026.

Hoy 13:43

La Municipalidad de La Banda invita a toda la comunidad a participar de la Fan Zone Celeste y Blanca, un espacio especialmente preparado para alentar a la Selección Argentina en su partido frente a Cabo Verde por los dieciseisavos del Mundial de Fútbol 2026.

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La convocatoria será el viernes 3 de julio, a partir de las 18 en la Plaza Manuel Belgrano, donde se instalará una pantalla gigante para que vecinos y familias puedan seguir en vivo el encuentro y alentar a la “Scaloneta” en un clima de fiesta.

Además de la transmisión del partido, las personas podrán disfrutar de una feria de emprendedores, música en vivo, juegos, sorteos y la exhibición de una réplica de la Copa del Mundo, uno de los principales atractivos de la jornada.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa busca promover el encuentro entre los bandeños y brindar un espacio de esparcimiento para compartir la pasión por la Selección Argentina, alentando al equipo nacional en un ambiente familiar y festivo.