River avanzó por Ángel Correa y recibió una firme respuesta de Tigres de Monterrey

El campeón del mundo argentino sigue en la pretemporada, pero su futuro es incierto.

Hoy 15:03

River Plate avanzó por Ángel Correa, pero recibió una respuesta contundente por parte de Tigres de Monterrey. El club mexicano consideró “insuficiente” y “no formal” la propuesta acercada por el representante del delantero, Agustín Jiménez, y dejó en claro cuál es la única vía para una posible salida.

Según informó el sitio Mediotiempo, desde la dirigencia de Tigres remarcaron que solo aceptarán negociar si se paga la cláusula de rescisión de 18 millones de dólares. Además, señalaron que no hubo un contacto directo entre los clubes, sino una gestión realizada a través del agente del futbolista.

La propuesta acercada por el entorno de Correa estuvo lejos del monto pretendido por la institución mexicana. Por eso, en Tigres sostienen que no hay margen para sentarse a negociar por una cifra menor y que la postura es inamovible.

Mientras tanto, el campeón del mundo con la Selección argentina continúa trabajando con normalidad en la pretemporada de Tigres, que se desarrolla en California. El delantero participa activamente de los entrenamientos en Chula Vista, aunque su futuro sigue abierto ante el interés del club de Núñez.

Por ahora, River mantiene el deseo de incorporar a Ángel Correa, pero la operación aparece complicada por las exigencias económicas de Tigres de Monterrey, que no piensa liberar al jugador si no se abona la totalidad de la cláusula.