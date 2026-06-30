Venezuela elevó a 1.943 la cifra de muertos y a más de 10.000 la de heridos tras los devastadores terremotos

El nuevo balance oficial informó además que hay más de 10.500 heridos, casi 16.000 damnificados y más de 42.000 personas que continúan desaparecidas tras los sismos del 24 de junio.

Hoy 16:15

El Gobierno de Venezuela actualizó este martes el balance de víctimas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el pasado 24 de junio, e informó que la cifra de fallecidos ascendió a 1.943, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, precisó que los sismos dejaron además 10.571 personas heridas, 15.866 damnificadas y 22.619 ciudadanos que reciben atención en centros de salud. El nuevo reporte refleja un fuerte incremento respecto del balance difundido el lunes, cuando se habían contabilizado 1.719 muertos y 5.034 heridos.

En paralelo, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, creada para colaborar en la localización de personas tras la tragedia, informó que 42.655 personas continúan sin contacto, mientras que 15.097 ya fueron localizadas sobre un total de 57.752 reportes de búsqueda.

Las tareas de rescate continúan con la participación de equipos nacionales e internacionales, aunque con el paso de los días disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes entre los escombros. Organismos internacionales advirtieron además sobre el agravamiento de la crisis humanitaria, debido a la gran cantidad de personas que perdieron sus viviendas y a los riesgos sanitarios derivados del desastre.

Los terremotos, registrados con apenas segundos de diferencia el pasado 24 de junio, provocaron severos daños en infraestructura, especialmente en el estado de La Guaira, una de las regiones más afectadas. Desde entonces se han registrado numerosas réplicas y el Gobierno venezolano mantiene desplegado un amplio operativo de emergencia con apoyo de brigadas internacionales.