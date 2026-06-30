Exitosa ablación multiorgánica en el Hospital Regional con un amplio operativo sanitario

El procedimiento se realizó este mediodía con la participación de equipos médicos, personal del SEASE, la Policía, el Ministerio de Salud y el Hospital Regional. La intervención se enmarcó en el Sistema Nacional de Donación y Trasplante.

Hoy 17:17

Un operativo de ablación multiorgánica se llevó a cabo este mediodía en el Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo" de Santiago del Estero, en el marco del Sistema Nacional de Donación y Trasplante, con el objetivo de posibilitar que pacientes en lista de espera puedan acceder a un trasplante.

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Del procedimiento participaron profesionales del Hospital Regional, personal del Ministerio de Salud de Santiago del Estero, equipos del SEASE 107 y efectivos de la Policía de la Provincia, quienes coordinaron el traslado y las medidas de seguridad necesarias para garantizar el desarrollo del operativo en los tiempos que exige este tipo de intervenciones.

La ablación multiorgánica es un procedimiento de alta complejidad que requiere una coordinación precisa entre distintos organismos y equipos de salud. Una vez concretada la extracción de los órganos autorizados para la donación, se activa un operativo logístico para su traslado hacia los centros de trasplante donde se encuentran los receptores compatibles.

Este tipo de intervenciones forma parte del Sistema Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, que coordina la distribución de órganos y tejidos en todo el país de acuerdo con criterios médicos, de compatibilidad y urgencia, con el fin de garantizar un proceso transparente y equitativo.

Desde los organismos intervinientes destacaron el trabajo conjunto realizado durante el operativo y remarcaron la importancia de la donación de órganos como un acto solidario que permite salvar y mejorar la calidad de vida de numerosas personas que esperan un trasplante.