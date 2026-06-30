Edunse presentará un libro sobre la defensa de los territorios campesinos en el Salado Norte

Se trata del libro “Estrategias para la defensa de los territorios campesinos en el Salado Norte. Construir experiencias desde la extensión crítica universitaria”, que sistematiza más de una década de trabajo conjunto entre la universidad y comunidades campesinas de la región.

Hoy 18:07

La Universidad Nacional de Santiago del Estero será escenario una vez más de una publicación de la editorial EDUNSE. Será este próximo viernes 3 de julio, a las 9.30, en el SUM de la Escuela para la Innovación Educativa de la UNSE y tendrá formato de conversatorio, coordinado por Marta Rueda y Carla Rueda, integrantes del equipo responsable de la publicación.

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Editado por EDUNSE, el libro reúne artículos de múltiples autorías y recupera la experiencia desarrollada por el equipo Ashpa Sacha, Noqaishpa Caiqu (Nuestra Tierra, Nuestro Monte), en articulación con la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPPSAN), en torno a la defensa de la tenencia de la tierra y la construcción participativa de conocimientos en comunidades campesinas del norte santiagueño.

La obra propone una reflexión sobre los aprendizajes, desafíos y resultados alcanzados durante más de diez años de trabajo territorial, poniendo el foco en la extensión crítica universitaria y en la construcción colectiva de herramientas para fortalecer los derechos de las comunidades campesinas.

"Este libro representa un hito dentro de un proceso que ya lleva más de doce años y que continúa vigente. Es una oportunidad para detenernos, mirar el camino recorrido y compartir una experiencia construida junto a las organizaciones del territorio", expresó Marta Rueda durante una entrevista brindada a Radio Universidad. Asimismo, destacó que la publicación surge en un contexto complejo tanto para las universidades como para el sector campesino, lo que otorga aún más valor a la posibilidad de encontrarse y reflexionar colectivamente sobre estos procesos.

Por su parte, Carla Rueda explicó que uno de los principales objetivos del libro fue sistematizar una metodología de trabajo que pueda servir a otras organizaciones campesinas y equipos universitarios. "Lo que hemos querido compartir es una estrategia metodológica construida desde la ciencia participativa y la extensión crítica, donde el conocimiento se produce junto a las comunidades y genera herramientas útiles para todos los actores involucrados", señaló.

La investigadora remarcó además que el trabajo permitió elaborar informes participativos y cartografías territoriales que hoy son utilizadas por las comunidades en sus procesos de organización y defensa de la tierra. "La idea es que el conocimiento producido no quede solamente en el ámbito académico, sino que pueda ser apropiado por quienes participaron en su construcción", sostuvo.

La presentación se desarrollará mediante una dinámica de diálogo abierto, en la que participarán integrantes del equipo de investigación, representantes de organizaciones campesinas y miembros de la comunidad universitaria. Según adelantaron las organizadoras, el propósito es compartir experiencias, anécdotas y aprendizajes surgidos del trabajo de campo realizado a lo largo de los años.

Desde la organización invitan a docentes, estudiantes, investigadores, integrantes de organizaciones sociales y al público en general a participar de este encuentro, que propone reflexionar sobre el papel de la universidad pública en la construcción colectiva de conocimientos y en el acompañamiento a las comunidades en la defensa de sus territorios.