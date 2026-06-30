Legislatura Provincial: declaran de interés la Marcha de los Bombos y la Marcha de las Cuerdas y Fuelles Santiagueños

La Cámara de Diputados de Santiago del Estero aprobó una serie de declaraciones de interés durante la sesión ordinaria de este martes.

Hoy 19:04

En el marco de los festejos por el 473° Aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, esta tarde la Legislatura provincial declaró de interés la 24° Marcha de los Bombos (18/07) y la 12° Marcha de las Cuerdas y Fuelles Santiagueños (17 y 18/07) ponderando que “no sólo son eventos artísticos, sino que también expresan genuinamente la identidad, la historia y el sentido de pertenencia del pueblo santiagueño”.

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Durante la sesión ordinaria, conducida por la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala de Matarazzo, los legisladores argumentaron que “estos eventos ya forman parte del calendario turístico del país consolidados como un símbolo vivo del patrimonio cultural, una celebración de la memoria y una reafirmación del orgullo por la cultura popular”.

Homenajes a Juan D. Perón, Leandro N. Alén e Hipólito Yrigoyen

El Parlamento santiagueño declaró de interés los actos a realizarse para conmemorar el 52° aniversario del fallecimiento del expresidente Juan Domingo Perón. “Conmemorar su legado invita a la reflexión colectiva sobre los valores de la justicia social, la soberanía nacional y la dignidad de los trabajadores que aún hoy guían nuestro destino. Su vigencia en la memoria popular trasciende los partidos políticos”, enfatizaron los legisladores.

Asimismo, previo al trabajo parlamentario propiamente dicho, los legisladores también recordaron los aniversarios del fallecimiento de Leandro N. Alem (130° aniversario, el 1 de julio) y de Hipólito Yrigoyen (93° aniversario, el 3 de julio). "Constituye un justo y necesario homenaje a dos pilares fundamentales de la democracia y la civilidad argentina", remarcaron.

16° Aniversario del fallecimiento del exgobernador Carlos Juárez

Asimismo, se declaró de interés los actos por el 16° aniversario del fallecimiento del exgobernador santiagueño Dr. Carlos Arturo Juárez (2/07). “El doctor Juárez fue elegido 5 veces gobernador por el voto popular para conducir los destinos de Santiago del Estero. Lo hizo, con una fuerte impronta social y puso su dedicación al servicio de los santiagueños”, indicaron.

En la oportunidad, realizaron un minuto de silencio en memoria de Perón, Além, Yrigoyen y Juárez. Además, por las víctimas del terremoto sucedido en Venezuela.

Saludos a los empleados legislativos

Además, los diputados también hicieron llegar un afectuoso saludo y reconocimiento a todo el personal legislativo que celebró su día el próximo 6 de julio.

Dictámenes de comisión con aval parlamentario

Entre los despachos aprobados por las comisiones de Peticiones y Cultura se destacan los reconocimientos al libro Mucho del Verbo Montón de Roxana Navarro y la trayectoria por el 41° Aniversario del Dúo Coplanacu.

Asimismo, recibieron el respaldo el proyecto audiovisual de concientización Misión Viral: Redes, Retos y Riesgos Reales, las Ferias de Ciencia y Tecnología 2026 y la muestra pedagógica de salud integral en el Colegio Mutualista Shishilo (01/07) y los actos por el X° Aniversario de la Licenciatura en Periodismo en la UNSE (02/07).

Iniciativas aprobadas

El cuerpo legislativo también convalidó un conjunto de proyectos que incluyeron las presentaciones de los libros El manejo del fuego (18/06) y Eres fuerte, valiente, capaz de lograrlo (20/06); el conversatorio sobre Belgrano, San Martín y las Bibliotecas (19/06); los actos oficiales por el Día de la Bandera en la ciudad de Fernández (20/06); las celebraciones por el 66° Aniversario de la UCSE (23/06); las III Jornadas de Investigación del NOA (25/06 y 26/06); el XII Congreso de Dispositivos Tecnológicos y Pedagógicos (27/06); el Seminario Internacional de Inteligencia Emocional (27/06); el XI Campeonato Infantil de Taekwon-Do (28/06) y la visita de la imagen auténtica de la Virgen de Huachana al hall central del parlamento (30/06).

Comunidad y cultura

Agenda comunitaria y cultural: conferencias Fertilidad y Derecho (01/07), las actividades por el Día del Historiador (01/07); las jornadas por el Día Internacional del Cooperativismo (03/07), el Campeonato Argentino de BMX (03/07 al 05/07), el Simposio Regional del NOA (03/07) y los actos por el Día del Médico Rural (03/07).

Cronograma de festejos: aniversarios de Quimilí (05/07) y Añatuya (05/07); la Expo Mágica XXIV (06/07) y la jornada Ruta de Hierro y Fe (06/07) en Nueva Esperanza; el 19° Festival de Jineteada y Chamamé (09/07); el tributo musical a Carlos Guastavino en el Teatro 25 de Mayo (10/07); la 4° edición del Chacarerazo en Upianita (11/07); la Primera Travesía de los Pueblos Más Antiguos (11/07 y 12/07); la Fiesta de la Sachaguitarra en Villa Atamisqui (18/07 y 19/07), la participación de Ariel Ernesto Silva en el Mundial de Hockey Masters en Rotterdam (22/07 al 01/08).

La nómina se completó con el 120° aniversario de la Escuela N° 733 de Guardia Escolta (15/08), el VII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica (19/08 al 22/08); el ciclo anual de Arquitectura & Diseño y se manifestó el beneplácito por la contratación del futbolista Franco Pérez en Boca Juniors y la convocatoria de Pedro Delgado y Nicolás Roger a Los Pumas.

Asimismo, declaró su reconocimiento a la obra Sentimiento de Mi Tierra de Ciro Acuña, a los 75 años del Colegio La Asunción, la inauguración del Anfiteatro Papa Francisco en Villa Silípica, instituyó la adhesión anual al Día Mundial del Desarrollo Rural y expresó su preocupación institucional ante el crítico diagnóstico de los trabajadores viales presentado en el plenario del Parlamento del Norte Grande.