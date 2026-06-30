Los países más accesibles para obtener una visa de nómada digital

En la actualidad, varios países han establecido regulaciones claras para facilitar la obtención de visas para nómadas digitales, especificando ingresos mínimos, duración de estancia y documentación necesaria.

Hoy 19:01

En el contexto actual, diversos países han implementado regulaciones específicas que permiten a los nómadas digitales obtener visas con mayor facilidad. Estas normativas incluyen la publicación de ingresos mínimos, la duración de la estancia y los requisitos documentales necesarios para el proceso de solicitud.

España ha sido pionera al incorporar una categoría migratoria para teletrabajadores que trabajan para empresas extranjeras. Este permiso se otorga inicialmente por un año y puede convertirse en residencia si se cumplen las condiciones estipuladas. Para obtener este permiso, se requiere demostrar ingresos estables, contar con un seguro médico y presentar antecedentes penales limpios.

Por otro lado, Croacia ha formalizado un permiso específico para trabajadores remotos, donde se publica oficialmente el ingreso mínimo exigido. Esta autorización puede concederse por hasta doce meses, aunque no permite el empleo local, enfocándose en actividades para empresas extranjeras, lo que reduce la discrecionalidad en el proceso.

En Portugal, la categoría D8 permite integrar el trabajo remoto en su sistema de visas nacionales. Los solicitantes deben demostrar ingresos provenientes del exterior y contar con un seguro médico válido. A pesar de que el requisito económico puede ser más elevado en comparación con otros destinos, el proceso es transparente y bien definido.

Costa Rica también ha creado una figura migratoria específica para profesionales que brindan servicios a empresas fuera del país. Este permiso exige demostrar ingresos mínimos mensuales y mantener un seguro médico durante la estancia, con una autorización inicial de un año que puede extenderse.

Tailandia ha introducido la Destination Thailand Visa bajo un nuevo concepto de workcation, destinada a trabajadores remotos y freelancers. Aunque no es una visa laboral tradicional, establece requisitos formales y documentación específica para su obtención.

Finalmente, Estonia permite estadías prolongadas mediante la visa tipo D para profesionales que trabajan en remoto, facilitando la gestión de trámites a través de un sistema administrativo digital que reduce los tiempos de procesamiento.