La Procuración pidió que la Corte le quite la pensión por viudez a Cristina Kirchner

Eduardo Casal dictaminó a favor de revisar el fallo que había ordenado restituir el beneficio suspendido por la ANSES tras la condena firme de la expresidenta en la causa Vialidad.

Hoy 19:34

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, consideró que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa en la que Cristina Kirchner reclama la restitución de la pensión que percibía como viuda de Néstor Kirchner.

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El dictamen se produjo en el expediente abierto luego de que la ANSES dispusiera la baja de los beneficios especiales que cobraba la expresidenta, tras quedar firme su condena en la causa Vialidad.

La discusión judicial gira en torno a la asignación mensual vitalicia que Cristina Kirchner percibía como causahabiente del expresidente. En febrero, la Cámara Federal de la Seguridad Social había ordenado restituir ese pago, decisión que ahora fue cuestionada por la Procuración.

Para Casal, esa resolución desconoce los efectos de la condena firme por corrupción y la inhabilitación absoluta prevista en el artículo 19 del Código Penal. Según su criterio, ese alcance impide mantener beneficios como jubilaciones, pensiones o retiros derivados de regímenes especiales.

El procurador sostuvo que la decisión de la Cámara generó un conflicto institucional al avanzar sobre una cuestión vinculada con la ejecución de la condena penal. Por ese motivo, avaló el recurso de queja impulsado por el fiscal general de la Fiscalía General N°1 de la Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, para que el máximo tribunal tome intervención.

En su dictamen, Casal planteó que la Corte Suprema debería apartarse de su criterio habitual de no intervenir en medidas cautelares no definitivas, debido a la gravedad institucional del caso. En ese sentido, remarcó que la condena firme torna incompatible el cobro de la pensión reclamada por la exmandataria.

El representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que permitir la continuidad del pago afectaría el principio de cosa juzgada, al sostener que la condena penal ya produjo consecuencias concretas sobre los derechos de la expresidenta.

Además, señaló que resulta jurídicamente incompatible mantener una asignación mensual vitalicia a una persona condenada por un delito cometido en el ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado.

La disputa comenzó luego de que, en noviembre de 2024, la ANSES resolviera dar de baja los beneficios especiales que Cristina Kirchner percibía bajo el régimen de la Ley 24.018: tanto la asignación vitalicia por haber ejercido la Presidencia como la pensión por viudez.

La expresidenta promovió una acción judicial para anular esa resolución administrativa y pidió una medida cautelar para recuperar el beneficio. Esa solicitud fue aceptada por la Cámara, pero tanto la ANSES como el fiscal apelaron la decisión.

Tras el rechazo del recurso extraordinario, el caso llegó a la Corte Suprema mediante una queja. Ahora, con el dictamen de la Procuración, el máximo tribunal deberá resolver si mantiene la restitución de la pensión o si hace lugar al planteo para dejarla sin efecto.