La intendente Fuentes y la ministra de Educación Nassif firmaron convenios para prácticas profesionalizantes

Los acuerdos permitirán que alumnos de los Institutos Superiores de Formación Docente desarrollen observaciones pedagógicas y prácticas profesionalizantes en los jardines de infantes de la Municipalidad de la Capital.

Hoy 21:15

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, y la ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif, encabezaron la firma de convenios de articulación institucional que permitirán a los estudiantes de los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) de la ciudad realizar observaciones pedagógicas y prácticas profesionalizantes en los jardines de infantes municipales.

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También participaron el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente y la presidente del Consejo General de Educación, Maria Elena Herrera.

Esta iniciativa implica abrir las puertas de las instituciones educativas para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas, favoreciendo que los futuros docentes desarrollen saberes, habilidades y competencias en contextos reales de enseñanza y aprendizaje.

Firmaron los convenios el rector del Instituto San Jorge, Esteban Brizuela; la rectora del Instituto Monseñor Jorge Gottau, María Eugenia Hoyos; y la directora de la carrera de Nivel Inicial del Instituto San José, Cecilia Pascuali. También estuvieron presentes docentes representantes del Instituto Superior del Profesorado Provincial N.º 1, la ESPEA N.º 1 Nicolás Segundo Gennero, la Escuela Normal Superior Manuel Belgrano y el Instituto Superior de Bellas Artes Juan Yaparí.

"La articulación del Estado con las instituciones educativas es fundamental para enriquecer las trayectorias educativas tanto de los estudiantes de los profesorados como de los alumnos de nuestros jardines de infantes, favoreciendo el diálogo interinstitucional y el intercambio de experiencias", indicó la jefa comunal.

"La robótica y el cuidado del medio ambiente son pilares fundamentales de la política educativa municipal, entendiendo que una verdadera comunidad se construye cuando los niños de todos los barrios tienen las mismas oportunidades", afirmó.

Por su parte, la ministra Nassif destacó: "Tanto a la Provincia como al Municipio y a los profesorados de gestión pública y privada nos une el objetivo de garantizar una educación de calidad que brinde a los niños, desde edades tempranas, las competencias y los conocimientos que demanda el mundo actual".