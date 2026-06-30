En vivo: México y Ecuador van por los octavos del Mundial 2026 en un choque imperdible

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|2
|
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|4
|
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|6
|2
|
|2
|1
|0
|1
|7
|2
|5
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|4
|5
|-1
|3
|4
|
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|6
|6
|2
|
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|3
|6
|3
|
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|4
|
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|2
|
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|1
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|2
|
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|6
|6
|2
|
|2
|1
|1
|0
|5
|1
|4
|4
|3
|
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
|4
|
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|1
|1
|0
|5
|1
|4
|4
|2
|
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|3
|
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|
|2
|0
|0
|2
|2
|8
|-6
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|
|2
|0
|1
|1
|0
|4
|-4
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2
|
|2
|1
|0
|1
|7
|3
|4
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|4
|6
|-2
|3
|4
|
|2
|0
|0
|2
|0
|8
|-8
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|2
|
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|3
|
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|4
|
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0
Los anfitriones buscan aprovechar su localía mientras el equipo de Beccacece, que quiere dar otro golpe desde las 22 en el Estadio Ciudad de México.
México y Ecuador se cruzan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un partido clave para avanzar a octavos. El Tri finalizó primero en el Grupo A, mientras que Ecuador accedió como uno de los mejores terceros tras una fase de grupos exigente.
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