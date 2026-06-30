Natalia Neme en Libertad de Opinión: "La ciudad tiene recursos; el problema son las prioridades"

La candidata a intendenta de la Capital por la Unión Cívica Radical aseguró que buscará transformar la gestión municipal con eje en el transporte, la descentralización de servicios, la seguridad vial y la transparencia.

Hoy 22:21

En el marco de la campaña rumbo a las elecciones municipales del próximo 2 de agosto, la candidata a intendenta de la Capital por la Unión Cívica Radical (UCR), Natalia Neme, visitó los estudios de Libertad de Opinión, donde presentó los principales ejes de su propuesta de gobierno y cuestionó la gestión municipal actual.

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En este contexto, sostuvo que su espacio construyó un proyecto a partir de las demandas de los vecinos y remarcó que la lista está integrada por personas que durante los últimos años trabajaron en los barrios. "Nuestra propuesta surge de las necesidades que hoy tiene Santiago. Nuestra lista tiene una particularidad: está integrada por vecinos, no por punteros políticos. Son personas que han gestionado soluciones aún sin ser gobierno", expresó.

Neme consideró que el principal desafío de la próxima gestión será recuperar la cercanía entre el municipio y los ciudadanos.

"La gente está enojada porque muchas veces no encontró soluciones a sus problemas reales. Nosotros entendemos la política como un servicio al ciudadano."

"El principal problema es el transporte"

Durante la entrevista, la dirigente radical identificó al transporte público como la principal preocupación de los vecinos y afirmó que el municipio debe asumir un rol más activo.

"El transporte público es un servicio esencial y el Estado tiene que garantizarlo. Hoy muchas familias terminan trasladándose en moto porque el colectivo no responde, poniendo en riesgo su vida para poder trabajar o llevar a sus hijos a la escuela", señaló.

En ese sentido, propuso abrir nuevas licitaciones para incorporar empresas que estén dispuestas a invertir en el servicio.

"Si una empresa dice que el negocio no es rentable, entonces que invierta en otra actividad. No puede ser que la rentabilidad salga a costa de los vecinos."

Además, vinculó las deficiencias del transporte con el incremento de los accidentes de tránsito y planteó que el municipio debe priorizar la prevención.

"No propongo un Estado que solamente secuestre motos. Propongo un Estado que prevenga, señalice, eduque y luego controle."

"No falta presupuesto, faltan prioridades"

Neme sostuvo que el problema de la ciudad no pasa por la falta de recursos económicos sino por la forma en que se administran.

"La ciudad tiene un presupuesto superior a los 200 mil millones de pesos. No es un problema de presupuesto, es un problema de prioridades."

En ese sentido, aseguró que buscará orientar la inversión municipal hacia las necesidades cotidianas de los barrios, como iluminación, limpieza y mantenimiento urbano.

Gestión basada en datos y transparencia

La candidata también planteó la necesidad de modernizar la administración municipal mediante el uso de tecnología, inteligencia artificial y datos abiertos.

"Nosotros no venimos a proponer solamente una aplicación. Queremos una gestión organizada con evidencia, que pueda anticiparse a los problemas y que permita a los vecinos conocer en qué se gasta cada peso del presupuesto", afirmó.

Descentralizar el municipio

Otro de los ejes de su propuesta es fortalecer los centros de gestión barriales para acercar los servicios municipales a los vecinos.

"Tenemos un centro de la ciudad muy lindo, pero Santiago también son sus barrios. Queremos un municipio descentralizado, donde la gente pueda hacer sus trámites cerca de su casa y obtener respuestas rápidas."

En esa línea, advirtió que la excesiva burocracia puede favorecer prácticas poco transparentes.

"Cuando hay demasiadas trabas en los trámites, hay que preguntarse por qué. Nosotros queremos simplificar el Estado."

Educación y primera infancia

Neme también propuso crear jardines municipales distribuidos estratégicamente en la ciudad para fortalecer la atención durante la primera infancia.

Explicó que la iniciativa contempla además centros con apoyo escolar, enseñanza de idiomas, robótica y espacios de acompañamiento para las familias.

"Los primeros mil días de un niño son fundamentales y ahí el municipio tiene que poner el foco."

"Queremos recuperar la confianza"

Sobre el cierre de la entrevista, la candidata aseguró que el vínculo directo con los vecinos será uno de los pilares de una eventual gestión.

"Los pozos no se tapan desde un escritorio ni la iluminación mejora con publicaciones en redes sociales. Nosotros venimos recorriendo los barrios desde hace cuatro años y queremos llevar esa experiencia al municipio", sostuvo.

Finalmente, pidió el acompañamiento de los santiagueños en las urnas y ratificó que competirá únicamente con el sello de la Unión Cívica Radical.

"Queremos trasladar esa forma de hacer política a la Municipalidad. Tenemos experiencia de gestión, valores y un plan para construir el Santiago que merecemos."