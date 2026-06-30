Juan Pablo Karnatz y Esteban Romero analizaron en LO la situación del campo santiagueño

Los productores analizaron en exclusiva con Libertad de Opinión el presente del campo santiagueño, marcado por los costos de producción, el impacto del clima, la rentabilidad y los problemas de infraestructura que afectan al sector.

Hoy 23:05

El dirigente rural Juan Pablo Karnatz y el productor agropecuario Esteban Romero analizaron el presente del campo, en un contexto marcado por buenos rindes, altos costos, incertidumbre climática y dificultades estructurales para la producción.

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Karnatz, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), remarcó que el campo continúa siendo uno de los sectores centrales para el ingreso de divisas al país, junto con la energía, la minería y el petróleo. En ese sentido, sostuvo que la actividad agropecuaria sigue siendo clave para el funcionamiento de la economía nacional.

“El que está produciendo todos los dólares que necesita el país todavía es el campo. El petróleo ya se está acercando, la minería va a venir, pero el puente de entrada de divisas todavía es el campo”, señaló.

El dirigente reconoció que la campaña tuvo un gran volumen de cosecha, producto del trabajo de los productores y de un clima favorable. Sin embargo, advirtió que el escenario económico exige una mayor eficiencia, especialmente por la continuidad de las retenciones y la presión impositiva.

“Hoy este esquema económico exige que seas muy eficiente. La ganancia está en el rinde, y eso está totalmente vigente. Si no producís volumen, tenés problemas”, afirmó Karnatz.

Por su parte, Esteban Romero, productor de algodón, soja, maíz y otros cultivos en distintas zonas de Santiago del Estero, señaló que el año agrícola comenzará el 1 de agosto con pronósticos que anticipan un escenario húmedo, aunque con eventos climáticos fuertes que podrían generar complicaciones puntuales.

“Todos los pronósticos están hablando de un Niño fuerte, que se intensifica en octubre. Se está diciendo que va a ser un año húmedo, aparentemente mejor que este, pero con eventos grandes”, explicó.

En ese sentido, advirtió que, si bien las lluvias pueden beneficiar a gran parte del sector, también pueden provocar daños en zonas específicas. Como ejemplo, mencionó que aún hay campos afectados por las precipitaciones de marzo y abril, especialmente en el sur de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe, donde algunos productores todavía no pudieron levantar la cosecha.

Respecto de la producción, Romero indicó que el algodón atraviesa una situación compleja desde hace varios años, luego de un período prolongado de sequía en el norte. En cambio, destacó que la soja tuvo buenos rendimientos en la provincia y que el maíz se encuentra en plena cosecha.

“En general la provincia ha tenido muy buen rendimiento. Es un año muy bueno, salvo las zonas afectadas por eventos puntuales. La soja prácticamente ya terminó y el maíz recién está en plena cosecha”, detalló.

Durante la entrevista, ambos coincidieron en que el campo tiene un fuerte impacto en la economía de los pueblos del interior santiagueño. Karnatz sostuvo que la matriz productiva de la provincia sigue teniendo como base al sector agropecuario, mientras que Romero destacó el crecimiento de localidades como Quimilí, además de la importancia de la zona de riego en La Banda, Fernández, Beltrán y Clodomira.

“Los productores mueven la economía de cada zona, de los pueblos y de las comunidades”, expresó Karnatz.

En la misma línea, Romero remarcó que la horticultura, el algodón y otras producciones regionales generan una fuerte demanda de mano de obra. “La economía del algodón, de la cebolla, de la zanahoria y de la horticultura es muy intensiva en mano de obra. El desarrollo de esos pueblos es muy grande”, sostuvo.

Otro de los puntos centrales de la charla fue la pérdida de poder de compra frente al aumento de los costos. Karnatz explicó que insumos como el gasoil, los fertilizantes y la logística encarecen la producción, aunque aclaró que el impacto varía según la actividad.

“No todo lo que brilla es oro. Tuviste grandes aumentos en insumos, básicamente el gasoil, y eso te aumenta todos los costos de indiferencia para los cultivos”, señaló.

Además, advirtió que la campaña actual pudo absorber parte de esos incrementos gracias a los buenos rindes y a que algunos costos fueron tomados antes de las subas más fuertes. Sin embargo, remarcó que una próxima campaña con rendimientos normales podría mostrar un escenario más complicado.

La infraestructura también fue un eje de preocupación. Karnatz cuestionó el estado de rutas clave para sacar la producción hacia los puertos y afirmó que las malas condiciones impactan directamente en los costos de transporte.

“Es inconcebible que una ruta que saca la producción de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe esté en el estado en el que está”, planteó.

Hacia adelante, Romero anticipó que en la zona de riego ya se trabaja con la producción hortícola de invierno, como zanahoria, cebolla y lechuga. Además, señaló que en el secano se analiza adelantar siembras ante el pronóstico de un año húmedo, con expectativas sobre el girasol y el inicio del algodón en octubre.

“Se está pensando en una siembra grande de girasol y el algodón va a arrancar en octubre. Con este pronóstico de Niño fuerte se están replanteando mucho las fechas de siembra”, explicó.

Finalmente, el productor remarcó que la horticultura se sostiene no solo por oportunidades de precio, sino también por continuidad, experiencia y vínculos comerciales construidos durante años.

“Uno trata de ser eficiente y de tener clientes todos los años. Hay años que vale y años que no vale, pero la producción se mantiene por decisión y por continuidad”, concluyó Romero.