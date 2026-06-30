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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 12º
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Emoción en Gran Hermano con el “Congelados”: ingresaron Santino y Roxana

El reality de Telefe, que se transmite por Canal 7, sorprendió a los participantes y al público con una dinámica que generó momentos cargados de emoción.

Hoy 23:49

En la noche del martes, la casa de Gran Hermano Argentina vivió uno de sus momentos más emotivos gracias a la dinámica del “Congelados”, que sorprendió a los concursantes con la entrada de invitados especiales desde el exterior.

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En esta oportunidad, ingresaron Santino, hijo de Zilli, y Roxana, madre de JuaniCar, quienes compartieron breves instantes con los participantes mientras permanecían completamente inmóviles, como exige la dinámica.

Roxana - Congelados Roxana - Congelados

Durante el evento, los concursantes debieron mantener la posición y el silencio absoluto, lo que generó momentos de sorpresa y emotividad al encontrarse con seres queridos en la casa. Esta mecánica permite que familiares y amigos interactúen con los participantes sin revelar información externa, manteniendo la competencia intacta.

El ingreso de Santino y Roxana no solo provocó lágrimas y abrazos, sino que también reforzó la conexión emocional de los concursantes con sus familias, recordando al público la importancia de los vínculos afectivos dentro del juego.

El “Congelados” sigue siendo una de las dinámicas más esperadas por los espectadores, combinando sorpresa, emoción y adrenalina dentro del formato de Gran Hermano, y consolidándose como uno de los momentos más comentados de la semana.

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