Federica Pais rompió el silencio tras la muerte de su hermana Ernestina: "Por suerte no sufrió, no se debe haber dado cuenta"

La conductora se emocionó al aire mientras recordaba a su hermana y agradecía el apoyo recibido.

Hoy 23:15

Federica Pais regresó a la conducción de su programa 1111 en AR | 12 tras la devastadora pérdida de su hermana Ernestina. Durante la emisión, visiblemente afectada, agradeció las muestras de afecto hacia ella y su familia, y compartió sus recuerdos y sentimientos sobre su hermana.

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"Buenas noches a todos. Bienvenidos. Necesitaba estar acá, retomar la rutina", comenzó Federica, emocionada. "Todos saben la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado y desde entonces estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar", agregó.

La conductora destacó el apoyo recibido y recordó a Ernestina con cariño, dejando atrás los rumores sobre posibles distanciamientos. "Quería agradecer y decirle que la amo. Que más allá de cualquier cosa que pudiera haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía. Cuando pasan estas cosas, uno también piensa que por suerte no sufrió, que no se debe haber dado cuenta, y que de alguna manera está encontrando respuestas que tanto buscó y que tanto le dolían", expresó.

Visiblemente conmovida, Federica explicó por qué decidió retomar su trabajo: "Les pido disculpas. Necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otra cosa, y yo lo necesitaba. Espero que lo entiendan. Y de jodido porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar".

Antes de iniciar su programa, cerró con un mensaje para su familia y seguidores: "Abrazo enormemente a toda nuestra familia que en este momento estamos unidos, atravesando un momento muy doloroso y brutal que nunca imaginamos que nos iba a pasar. Reitero el agradecimiento por el respeto, por el amor y por toda la gente que se acercó a darnos todo el afecto".