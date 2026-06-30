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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 15º
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Mundo

Venezuela: rescatan a un niño de tres años tras seis días atrapado entre escombros

El menor fue localizado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los recientes terremotos que golpearon al país.

Hoy 21:28

Un niño de tres años fue rescatado en la madrugada tras permanecer casi seis días atrapado entre los escombros de un edificio derrumbado en Venezuela, informó el Ministerio de Comunicación.

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El edificio se encontraba en Los Corales, en La Guaira, la zona más devastada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles pasado.

"Las labores de extracción fueron realizadas por la misión de rescatistas de Jordania", detalló el informe oficial, que destacó la coordinación internacional en el operativo.

Hasta el momento, las cifras oficiales indican que los sismos dejaron 1.943 muertos y 10.571 heridos, mientras que el rescate del niño renueva la esperanza de encontrar a más sobrevivientes pese al tiempo transcurrido desde la tragedia.

El video del rescate muestra el instante en que los equipos logran liberar al menor, generando emoción y esperanza en medio de la devastación.

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