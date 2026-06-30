Estudiantes de Comunicación Social de la UCSE estuvieron en "Que, no me has visto?" de Panorama Play

La visita se enmarcó en la materia “Tecnologías Interactivas” y permitió a los alumnos conocer los medios de comunicación de la provincia de manera práctica.

Hoy 22:16

Los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la UCSE, acompañados por la profesora Myriam Arias Paz, realizaron una visita al streaming de Panorama Play, en el marco de la materia “Tecnologías Interactivas”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada, los alumnos tuvieron la oportunidad de recorrer los diferentes medios de comunicación del grupo Canal 7, Diario Panorama, Noticiero 7 y Radio Panorama, además de participar activamente del programa “Que, no me has visto?” en Panorama Play.

Los estudiantes expresaron su entusiasmo por la experiencia, destacando la posibilidad de conocer de cerca el funcionamiento de los medios locales y aprender sobre producción y transmisión en vivo, fortaleciendo así los contenidos prácticos de su formación académica.

La actividad permitió combinar teoría y práctica, brindando a los futuros comunicadores herramientas para comprender mejor la dinámica de los medios tradicionales y digitales en la provincia.