Santiago del Estero celebra su 473° aniversario: la agenda con todos los eventos de julio

La ciudad vivirá durante todo el mes una intensa programación de actividades culturales, deportivas, recreativas y turísticas.

Hoy 22:53

Este 25 de julio Santiago del Estero festeja su 473° aniversario, un evento que año a año convoca a miles de santiagueños y turistas que promete desplegar un importante movimiento cultural y comercial.

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Durante todo este mes, la ciudad reunirá una agenda cargada de actividades. El cronograma mantendrá intactas las grandes tradiciones que caracterizan este mes santiagueño, entre ellas, la emblemática Feria Artesanal y la Marcha de los Bombos.

24° Marcha de los Bombos: programación oficial

La edición 2026 de la Marcha de los Bombos ya tiene definido su cronograma y volverá a convocar a miles de santiagueños y visitantes durante tres jornadas cargadas de música, homenajes y actividades culturales, en el marco de los festejos por el aniversario de Santiago.

Viernes 17: la vigilia abrirá las celebraciones

Las actividades comenzarán un día antes con la tradicional Vigilia de la Marcha, que tendrá lugar en el Patio del Indio Froilán.

La jornada se iniciará a las 11 con la ceremonia de la Pachamama, encabezada por el grupo jujeño Uku Mallku, proveniente de La Quiaca. Media hora más tarde se realizará la apertura oficial de la vigilia y, desde el mediodía, comenzarán los espectáculos en el escenario Carlos Saavedra con la participación de artistas de diferentes provincias.

A las 17 se presentará la obra teatral-documental Los Caminos del Legüero, mientras que a las 21 se rendirá homenaje a Carlos Carabajal, su familia y a Cuti Carabajal.

Finalizada la programación principal, el escenario continuará con presentaciones musicales hasta la madrugada. Además, durante toda la jornada habrá feria de artesanos y puestos de comidas regionales.

La programación del sábado incluirá distintos reconocimientos a referentes del malambo argentino.

En el sector de Linyerita serán distinguidos los campeones nacionales Nicolás Ferreyra y Rubén Monje. En tanto, frente al Hospital Independencia se homenajeará a Belén Medina y Rocío Jugo, destacadas representantes del Malambo Femenino.

Otro de los reconocimientos tendrá lugar en la esquina de Andes y Belgrano, donde será homenajeado el campeón nacional de la categoría Adulto, Nicolás Ávila.

El cierre en el escenario principal del Parque Aguirre contará además con un tributo a Musha Carabajal, interpretado por el Ensamble de Músicos del Patio.

Desde las 18 del sábado, el Patio del Indio Froilán volverá a recibir a músicos y participantes con una nueva edición de la Telesiada.

El encuentro buscará celebrar el reencuentro entre las delegaciones llegadas desde distintos puntos del país y del exterior, agradecer la participación de los bombistos y comenzar el camino hacia las Bodas de Plata que la Marcha de los Bombos celebrará en 2027.

Sábado 18: tres columnas confluirán en el Parque Aguirre

La tradicional caminata se realizará el sábado 18 de julio y contará con tres columnas que partirán desde distintos puntos de la ciudad para encontrarse en el Parque Aguirre.

La columna Norte iniciará su recorrido a las 10 desde el Patio del Indio Froilán, ubicado sobre avenida Libertador. En simultáneo, desde la ciudad de La Banda, otra delegación partirá desde la Costanera del Río Dulce, en la intersección de avenida Belgrano y Los Molinos, con la coordinación del Centro Cultural La Telesita.

Por su parte, la columna Sur comenzará media hora antes, a las 9.30, desde el Arco de Entrada ubicado en Almirante Brown y Belgrano, bajo la coordinación de Eduardo Mizoguchi.

Domingo 19: despedida y anuncio de la próxima edición

Las actividades concluirán el domingo 19 con el tradicional Domingo de Abrazos y Despedidas.

Durante toda la jornada el Patio del Indio Froilán permanecerá abierto con propuestas musicales y de danza, mientras que la organización aprovechará la ocasión para anunciar oficialmente la fecha de la 25ª edición de la Marcha de los Bombos, que marcará las Bodas de Plata del tradicional encuentro

Con entrada libre y gratuita, la Marcha de los Bombos volverá a consolidarse como una de las expresiones culturales más representativas de la capital y del país reuniendo a miles de personas alrededor del bombo legüero, la música folclórica y las tradiciones que identifican a la provincia.

Feria Artesanal 2026

La anhelada feria artesanal volverá a llevarse a cabo este viernes 3 de Julio en el marco de los festejos de la provincia en el Parque Aguirre.

Como ya es tradición, el predio de Changolandia volverá a convertirse en el principal punto de encuentro de la Feria Artesanal. En ese espacio se instalarán los stands de artesanos y productores de distintos puntos del país, junto a los puestos de gastronomía regional y los clásicos kioscos que acompañan cada edición.

Por su parte, el sector de El Rosedal estará pensado para el disfrute de las familias. Allí funcionará un patio de comidas al paso y un parque de juegos destinado a los niños, ofreciendo un espacio recreativo para quienes visiten la feria durante este nuevo aniversario provincial.

6° edición de la maratón “La Ciudad Corre”

Además, en el marco de los festejos de la ciudad, la 6° edición de la maratón municipal se llevará a cabo el 11 y 12 de julio de 2026.

La programación deportiva comenzará el sábado 11 de julio con la realización de la prueba participativa de 5 kilómetros y las tradicionales carreras Kids, destinadas a los más pequeños.

En tanto, el domingo 12 se disputará la jornada principal del evento, que incluirá la Media Maratón de 21 kilómetros y la competencia de 10K, con recorridos por distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

Julio comenzó y la Madre de Ciudades se llena de brillo y emoción para festejar un año más de su fundación. Como cada año, este mes santiagueño se disfruta con la apertura de un intinerario listo para convocar a una movilización cultural y comercial masiva e importante, tanto para el sector turístico como para los vecinos de la ciudad.