En medio de los cambios en el Gobierno, Milei asistió a la celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos

El Presidente participó de la recepción organizada por el embajador estadounidense Peter Lamelas en Buenos Aires, mientras el Gobierno aún no confirma si viajará a Washington para los festejos del 4 de julio junto a Donald Trump.

Hoy 21:34

En medio del proceso de cambios internos en el Gobierno que produjo la salida de Manuel Adorni, en Casa Rosada pusieron en duda el viaje de Javier Milei a Estados Unidos el próximo 4 de julio. Sin embargo, para ratificar el compromiso con su principal aliado geopolítico, el Presidente visitó esta noche la residencia del embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, para participar de los festejos por el aniversario norteamericano.

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Se trata de un gesto inédito, ya que ningún mandatario argentino había asistido a una ceremonia similar. Según fuentes oficiales, Milei llegó a la residencia de Lamelas junto a otras autoridades nacionales a las 19.25. Durante la ceremonia, se entonaron los himnos de ambas naciones y, luego, el embajador norteamericano dio unas palabras. Finalmente, se realizó un espectáculo musical.

Otro de los invitados por el embajador Peter Lamelas fue el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, que asistió cuando a su esposa, la periodista Belén Ludueña.

Milei tenía previsto participar de los festejos por el 250° Día de la Independencia norteamericana junto a Donald Trump. Dicha celebración orquestada por Trump prevé un discurso central del republicano ante miles de simpatizantes en la Explanada Nacional de Washington. Pese a haber sido invitado por su estrecha sintonía con la Casa Blanca, fuentes oficiales aseguraron que su participación está pendiente de confirmación.

En caso de concretarse, será el 18° visita del Presidente a los Estados Unidos desde su llegada a la Casa Rosada. Sin embargo, el mandatario viene de suspender su participación hoy en la cumbre de líderes del Mercosur que se celebró en Asunción, Paraguay. Los motivos, explicaron fuentes oficiales, fueron que Milei había decidido abocarse a la gestión y trabajar en los preparativos para la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete.