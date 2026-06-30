De la mano de Haaland, Noruega eliminó a Costa de Marfil y ahora va por Brasil en octavos

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 18º
Mundial 2026
FINALIZADO
Costa de Marfil 1
Noruega 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Países Bajos 1
Marruecos 1
FINALIZADO
18:00
Francia -
Suecia -
30 / 06 / 2026
22:00
México -
Ecuador -
30 / 06 / 2026
13:00
Inglaterra -
RD Congo -
1 / 07 / 2026
17:00
Bélgica -
Senegal -
1 / 07 / 2026
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

De la mano de Haaland, Noruega eliminó a Costa de Marfil y ahora va por Brasil en octavos

Los Vikingos se impusieron por 2-1 con gol del delantero del Manchester City para meterse entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.

Hoy 16:44
Haaland Noruega festejo

Noruega sufrió más de la cuenta, pero logró avanzar de ronda en el Mundial 2026. El equipo europeo venció por 2-1 a Costa de Marfil en Dallas, con un gol agónico de Erling Haaland, y se clasificó a los octavos de final.

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El conjunto noruego había comenzado mejor el partido y encontró la ventaja a los 38 minutos del primer tiempo, cuando Antonio Nusa abrió el marcador para poner el 1-0.

Sin embargo, Costa de Marfil reaccionó en la segunda mitad y llegó al empate a través de Amad Diallo, quien marcó un verdadero golazo y le agregó suspenso a la definición del encuentro.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia un cierre cargado de tensión, apareció Erling Haaland. El delantero del Manchester City, que había tenido pocas intervenciones durante el desarrollo del juego, aprovechó una asistencia de Patrick Berg, empujó la pelota y selló el 2-1 definitivo a cinco minutos del final.

Con esta victoria, Noruega sigue soñando de la mano de su gran figura. El seleccionado europeo avanzó a octavos de final, instancia que disputará por tercera vez en su historia mundialista, y tendrá un desafío de máxima exigencia: enfrentará nada menos que a Brasil.

TEMAS Costa de Marfil Noruega Mundial 2026
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