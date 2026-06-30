Bombazo en la NBA: LeBron James deja Los Angeles Lakers y crecen los rumores sobre Golden State Warriors

A los 41 años, el máximo anotador histórico de la liga decidió continuar su carrera lejos de la franquicia angelina. Su deseo es competir por un último anillo y en la Bahía sueñan con juntarlo con Stephen Curry.

Hoy 16:19

LeBron James sacudió por completo el mercado de la NBA al comunicarle a Los Angeles Lakers que no seguirá en la franquicia la próxima temporada. La decisión fue informada por su representante, Rich Paul, en la previa del inicio formal de la agencia libre.

A los 41 años, “King James” decidió continuar al menos una temporada más en la liga más importante del mundo, aunque lo hará con una camiseta diferente. El máximo anotador histórico de la NBA rechazó su opción de jugador para convertirse en agente libre sin restricciones y buscar un nuevo desafío competitivo.

Tras el anuncio, los rumores sobre su futuro se dispararon de inmediato y uno de los destinos que más fuerza tomó fue Golden State Warriors. Según trascendió, la franquicia de San Francisco estaría interesada en avanzar para intentar reunir a LeBron James con Stephen Curry, una dupla que ilusiona a los fanáticos de la liga.

La posibilidad de ver juntos a dos de los grandes referentes de la última era de la NBA cobró fuerza por la buena relación entre ambos y por la química que mostraron al compartir equipo en la conquista del oro olímpico en París.

El ciclo de LeBron en los Lakers llega a su fin después de seis temporadas, con el título conseguido en la burbuja de Orlando 2020 como punto más alto. Sin embargo, los últimos años de la franquicia angelina estuvieron marcados por la irregularidad y las eliminaciones tempranas.

Con la agencia libre a punto de comenzar, se abre una de las grandes novelas del mercado. LeBron James busca un último desafío para pelear por otro anillo y Golden State Warriors aparece como uno de los escenarios más atractivos para el cierre de su legendaria carrera.