Detenidos dos sospechosos por robo a taxista en San Miguel de Tucumán

La Fiscalía de Tucumán ha reformulado los cargos contra dos sospechosos de robar a un taxista en San Miguel de Tucumán, destacando la gravedad del delito y la intervención judicial.

Hoy 17:17

La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, dirigida por María del Carmen Reuter, participó en una audiencia el pasado martes 30 de junio, donde se revisaron los cargos contra Carla Ledesma, quien se encontraba en prisión preventiva por el delito de robo.

En esta audiencia, la auxiliar de fiscal Andrea Carlino representó al Ministerio Fiscal y anunció que los cargos contra Ledesma fueron reformulados a hurto, mientras que se formularon nuevos cargos contra Jorge Reinoso, detenido durante un allanamiento en su domicilio el domingo por la mañana.

Ambos individuos están considerados coautores del mismo hecho delictivo. La Fiscalía ha solicitado la imposición de medidas de coerción menos severas, consistentes en reglas de conducta a cumplir durante 45 días, lo que fue aceptado por el juez a cargo del caso.

Según los informes de la acusación, el hecho ocurrió el jueves 25 de junio, aproximadamente a las 07:30, cuando un taxista circulaba por San Miguel de Tucumán. Al llegar a la intersección de avenida Siria y México, Ledesma y Reinoso abordaron el vehículo.

Los pasajeros solicitaron ser trasladados a la calle 12 de Octubre y Ecuador. Al llegar a su destino, Reinoso simuló que iba a extraer dinero de su bolsillo, momento en el cual sustrajo un teléfono celular y la cantidad de $5.000 que la víctima tenía en el automóvil.

Tras el robo, Reinoso huyó del lugar mientras que Ledesma fue detenida en el acto por personal policial. Posteriormente, Reinoso fue identificado y arrestado, aunque los objetos robados no pudieron ser recuperados.