Creatina: beneficios comprobados y dudas comunes

La creatina es uno de los suplementos más estudiados en el ámbito deportivo desde la década de 1990, y su uso ha generado tanto interés como confusión. A continuación, abordamos lo que realmente se sabe sobre este compuesto y su efectividad.

Hoy 18:12

La creatina es un suplemento ampliamente utilizado en el ámbito deportivo, especialmente en disciplinas que requieren explosividad y fuerza. Desde su popularización en la década de 1990, ha sido objeto de numerosos estudios que analizan sus beneficios y posibles efectos secundarios.

Uno de los mitos más comunes es que la creatina causa deshidratación. Sin embargo, investigaciones han demostrado que, si se consume adecuadamente, no representa un riesgo significativo. De hecho, la hidratación es crucial para maximizar sus efectos en el rendimiento deportivo.

En cuanto a sus beneficios probados, se ha comprobado que la creatina mejora la fuerza muscular y el rendimiento en ejercicios de alta intensidad. Un estudio de 2017 publicado en el Journal of Sports Medicine concluyó que los atletas que suplementan con creatina pueden experimentar un aumento en su rendimiento hasta en un 15% en actividades cortas y explosivas.

Otro aspecto importante es la dosificación adecuada. Generalmente, se recomienda una fase de carga de 20 gramos al día durante 5 a 7 días, seguida de una fase de mantenimiento de 3 a 5 gramos diarios. Esta estrategia asegura que los músculos alcancen niveles óptimos de creatina.

Además, es fundamental mencionar que la creatina no es un esteroide, por lo que su uso es legal y seguro cuando se consume en las dosis recomendadas. No produce los efectos adversos asociados a los esteroides, lo que la convierte en una opción popular entre muchos atletas.

Finalmente, la creatina puede ser beneficiosa no solo para deportistas, sino también para personas que buscan mejorar su salud general. Algunos estudios sugieren que puede ayudar en la función cognitiva y en la recuperación muscular, lo que la convierte en un suplemento atractivo para una amplia variedad de personas.