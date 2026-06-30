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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 18º
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Mujer de 58 años muere atropellada en Salta cerca del Hospital Militar

La Policía de Salta ha confirmado el fallecimiento de una mujer de 58 años tras ser atropellada por una motocicleta en la avenida Arenales, cerca del Hospital Militar.

Hoy 16:15

La Policía de Salta ha confirmado recientemente la identidad de la mujer que perdió la vida este lunes tras ser atropellada por una motocicleta en la avenida Arenales, a la altura del Hospital Militar.

La víctima ha sido identificada como Roxana Elizabeth Borja, de 58 años, quien falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto.

Según la información oficial, reportada por DeFrenteSalta, el siniestro ocurrió cuando la mujer salió del Hospital Militar, donde se encontraba visitando a su madre internada junto a su hermano.

Las primeras averiguaciones indican que Borja decidió dirigirse hacia la vía pública para buscar unos elementos personales y, al intentar cruzar la avenida, fue embestida por una motocicleta de 150 cilindradas que circulaba en sentido este-oeste.

El impacto ocurrió antes de la intersección con calle Ibazeta y fue de tal magnitud que Borja falleció de manera instantánea sobre la calzada, generando conmoción en la comunidad.

El motociclista involucrado en el accidente sufrió politraumatismos y fue asistido por el personal del SAMEC, que lo trasladó al Hospital San Bernardo. Las autoridades informaron que el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo.

Tras el accidente, efectivos de la División Criminalística llevaron a cabo las pericias necesarias para esclarecer la mecánica del siniestro. Mientras se desarrollaban las investigaciones, la Policía implementó un corte total del tránsito sobre la avenida Arenales, entre Martín Cornejo e Ibazeta, lo que generó importantes demoras en la circulación vehicular.

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