León XIV nombró a la tercera mujer “prefecto” de un importante “ministerio” del Vaticano

Designó a la monja italiana Alessandra Smerilli al frente del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Hoy 16:07

No hay dos sin tres. En una confirmación de que sigue adelante con la decisión de Francisco de darle espacio a las mujeres en cargos de poder del Vaticano, el papa León XIV designó este martes como nueva “prefecto” del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral a la monja italiana Alessandra Smerilli.

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Smerilli, que había sido nombrada secretaria del mismo “ministerio” social del Vaticano en 2021, reemplazará al cardenal checo canadiense, Michael Czerny, que el 18 de julio cumplirá 80 años. En lo que aparece como una novedad histórica en una institución desde siempre dominada por hombres, Smerilli, economista salesiana, se convertirá en la tercera mujer “prefecto” de la curia romana.

La primera en ser nombrada para el alto cargo de “prefecto” fue sor Simona Brambilla, miembro de la orden religiosa de las Misioneras de la Consolata, a quien el papa Francisco designó el 6 de enero de 2025 al frente del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el ministerio que se ocupa de todos los religiosos y religiosas del mundo.

La segunda fue María Montserrat Alvarado, una laica mexicana-estadounidense, a quien el papa León nombró responsable de las comunicaciones del Vaticano el 2 de junio último.

Según anunció el boletín diario del Vaticano, Smerilli asumirá el 1° de septiembre. La ayudará el cardenal italiano Fabio Faggio, que de sub-secretario del mismo dicasterio fue promovido a “pro-prefecto”.

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral nació en 2017, cuando el papa Francisco fusionó cuatro anteriores Consejos Pontificios: el Consejo Pontificio Justicia y Paz, el Consejo Pontificio Cor Unum, el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes y el Consejo Pontificio para los Agentes Sanitarios.

Es uno de los “ministerios” más importantes del Vaticano, que abarca cuestiones globales tales como la justicia, la paz, la economía, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la inteligencia artificial.

“El nombramiento de sor Alessandra como prefecto de este dicasterio representa un reconocimiento de su liderazgo. Combina el rigor crítico de una economista con la espiritualidad salesiana del cuidado de los jóvenes y de los más necesitados. Todos aprecian su gran disponibilidad. Encarna un enfoque verdaderamente inclusivo, garantizando que nadie quede atrás”, comentó el cardenal Czerny, prelado jesuita que fue muy cercano al papa Francisco y ahora es uno de los hombres de confianza de León XIV.

El prefecto saliente destacó asimismo su contribución fundamental a la vida del dicasterio, primero como coordinadora de la Comisión Covid y después, desde 2022, como secretaria —“un papel comparable al de directora ejecutiva (CEO)”—, al replantear y reorganizar completamente su estructura.

“Asumo este servicio con alegría y disponibilidad, convencida de que el dicasterio desempeña un papel fundamental en el apoyo a la misión evangelizadora de la Iglesia mediante la escucha, el diálogo y la colaboración”, dijo sor Smerilli, que agradeció al papa agustino por su confianza y a su exjefe, el cardenal Czerny, “por la valiosa labor realizada durante estos años al frente del Dicasterio y por la disponibilidad y el testimonio con los que ha sabido acompañar este camino”.

Puertas abiertas

Fue el papa Francisco quien le abrió las puertas a la llegada de mujeres en cargos dirigenciales al promulgar, en mayo de 2022, la constitución apostólica “Praedicate Evangelium”, que reformó la curia romana. En este documento por primera vez separó el poder del gobierno de la ordenación, lo que hizo posible que laicos y mujeres puedan llegar a dirigir un dicasterio y volverse “prefectos”, cargos anteriormente reservados únicamente para cardenales y arzobispos.

El anuncio de la designación de Smerilli, que se suma a la de “Montse” Alvarado al frente del Dicasterio para la Comunicación, es la indicación más clara hasta ahora de que el papa León está siguiendo el proceso puesto en marcha por su predecesor.

Al margen de designar a la monja franciscana Raffaella Petrini al frente del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, un puesto crucial, en marzo de 2025, Francisco nombró en 2016 al frente de los Museos Vaticanos a la italiana Barbara Jatta y en la vicedirección de la Sala de Prensa a la periodista española Paloma García Ovejero que, tras dejar ese cargo a fin de 2018, fue reemplazada por la brasileña Cristiane Murray. En 2021, nombró Smerilli secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y a la teóloga argentina, Emilce Cuda, como secretaria de la Pontificia Comisión para América latina, entre otras.

Un argentino en la Limosnería apostólica

Más allá del nombramiento de Smerilli, tercera mujer “prefecta” -algo que no le caerá bien a los sectores más conservadores-, el Papa también designó este martes al sacerdote argentino Lucio Ruiz, hasta ahora secretario del Dicasterio para la Comunicación, como nuevo secretario del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, “ministerio” Vaticano también llamado Limosnería apostólica.

Ruiz, que asumirá su cargo el primero de septiembre, trabajará junto al arzobispo agustino español Luis Marín de San Martín, nombrado en marzo pasado Limosnero de su Santidad, en un dicasterio que, a partir de la opción por los pobres, los vulnerables y los excluidos, realiza en favor de ellos en cualquier parte del mundo la obra de asistencia y ayuda en nombre del Pontífice, quien dispone personalmente las ayudas que se deban destinar en casos de una especial indigencia o de otra necesidad.