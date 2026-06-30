Las Termas: quiso escapar de la Policía y terminó detenido por un pedido de captura nacional

El procedimiento se realizó en la intersección de Moreno y Uriarte. El hombre fue aprehendido tras intentar fugarse y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 14:38

Un hombre fue detenido este martes al mediodía en la ciudad de Las Termas de Río Hondo tras intentar huir de la Policía y constatarse que tenía un pedido de detención nacional vigente.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 12 en la intersección de calles Moreno y Uriarte, cuando efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) realizaban recorridos preventivos por la zona. En ese contexto, los uniformados observaron a un sujeto que, al advertir su presencia, mostró un marcado estado de nerviosismo e intentó darse a la fuga a pie.

Sin embargo, fue alcanzado e interceptado a pocos metros gracias a la rápida intervención del personal policial. Al ser identificado como Dominio Cruz Medina, de 29 años, alias “Chorcho” o “Cubano”, domiciliado en el barrio Agua Santa de esa ciudad, se procedió a verificar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

La consulta arrojó resultado positivo, estableciendo que el individuo registraba un pedido de detención de carácter nacional en el marco de una causa por presuntas lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de una mujer.

Fuentes policiales indicaron además que el detenido contaría con antecedentes penales por otros delitos, lo que también fue incorporado a su historial judicial.

Posteriormente, el sujeto fue trasladado al Centro Integral de Salud para el examen médico correspondiente y, una vez finalizado el procedimiento, quedó alojado en la Comisaría de la Mujer y la Familia, a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones de rigor.