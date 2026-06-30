Manu Urcera revela lo que lo enamoró de Nicole Neumann

El piloto de carreras Manu Urcera compartió en un programa su impresión sobre Nicole Neumann, generando reacciones en redes sociales.

Hoy 15:21

Manu Urcera, reconocido piloto de carreras, fue invitado al programa 'Solo con Nicki', donde compartió su experiencia personal sobre su relación con la modelo Nicole Neumann. Durante la conversación, Urcera recordó el primer encuentro que tuvo con Neumann en el año 2017, un momento que marcó el inicio de su historia juntos.

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A pesar de que Urcera obtuvo el número de teléfono de Nicole en ese entonces, confesó que no se atrevió a contactarla hasta casi dos años después, debido a la vergüenza que sentía. Este aspecto de su personalidad añade una dimensión interesante a su relación romántica.

En el programa, el presentador Juan Otero le preguntó a Urcera qué fue lo que más le llamó la atención de Neumann en su primer encuentro. La respuesta del piloto fue sorprendente y provocó reacciones mixtas en el público. Urcera comparó la belleza de Neumann con la de otras mujeres, señalando que muchas pueden parecer atractivas en un entorno nocturno, pero pierden atractivo a la luz del día.

Sin embargo, Urcera destacó que, a diferencia de otras mujeres, Neumann mantenía su belleza natural incluso al amanecer. Comentó que ella parecía tener un atractivo innato que lo sorprendió desde el primer momento. Esta particular observación dejó a la audiencia y a sus compañeros impactados.

Manu Urcera mencionó: 'Cuando la vi la primera vez, es más o menos lo que ves acá en la pantalla... ella me sorprendía que se levantaba y ya estaba 9 puntos sin hacer nada'. Esta declaración fue interpretada de diversas maneras en las redes sociales, donde los usuarios expresaron sus opiniones sobre el comentario de puntuación.

Las reacciones en redes sociales fueron variadas, desde críticas hacia el comentario de Urcera, que muchos consideraron insensible, hasta quienes defendieron su punto de vista. Los internautas manifestaron opiniones como: 'Nunca salgan con un hombre que te ponga un puntaje', reflejando el debate generado por sus palabras.